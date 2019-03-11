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    Жизнь

    Теплые цвета на фоне дикой природы: Синди Кроуфорд отправилась на сафари в съемке журнала Porter

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    Синди Кроуфорд - Теплые цвета на фоне дикой природы: Синди Кроуфорд отправилась на сафари в съемке журнала Porter
    Синди Кроуфорд

    Легендарная супермодель 90-х украсила обложку глянца

    В последнее время главной музой fashion-индустрии является Кайя Гербер, ее мать, супермодель Синди Кроуфорд, не теряет свои позиции и продолжает сниматься для модных журналов.

    В этот раз Кроуфорд стала героиней мартовского номера журнала Porter. Модель продемонстрировала наряды цвета хаки от Loewe, Saint Laurent, Dries Van Noten, Givenchy и Balmain. Теплые кадры на фоне природы сделала фотограф Зои Гроссман.

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    Теплые цвета на фоне дикой природы: Синди Кроуфорд отправилась на сафари в съемке журнала Porter
    Теплые цвета на фоне дикой природы: Синди Кроуфорд отправилась на сафари в съемке журнала Porter
    Теплые цвета на фоне дикой природы: Синди Кроуфорд отправилась на сафари в съемке журнала Porter
    Теплые цвета на фоне дикой природы: Синди Кроуфорд отправилась на сафари в съемке журнала Porter
    Теплые цвета на фоне дикой природы: Синди Кроуфорд отправилась на сафари в съемке журнала Porter
    Теплые цвета на фоне дикой природы: Синди Кроуфорд отправилась на сафари в съемке журнала Porter
    Теплые цвета на фоне дикой природы: Синди Кроуфорд отправилась на сафари в съемке журнала Porter
    Теплые цвета на фоне дикой природы: Синди Кроуфорд отправилась на сафари в съемке журнала Porter
    Теплые цвета на фоне дикой природы: Синди Кроуфорд отправилась на сафари в съемке журнала Porter
    Теплые цвета на фоне дикой природы: Синди Кроуфорд отправилась на сафари в съемке журнала Porter

    Стоит отметить, что несмотря на успехи детей, в личной жизни Синди Кроуфорд настали нелегкие времена. По сообщениям зарубежных СМИ супермодель устала от брака и собирается развестись с предпринимателем Рэнди Гербером. По сведениям близких друзей семейной пары, проблемы в отношениях Кроуфорд и супруга начались уже давно. У них есть двое совместных детей, однако, как считают источники, брак в ближайшее время будет расторгнут.




    Джерело: Buro 24/7

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