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    Жизнь

    Леся Никитюк показала, как выглядела в 17. Подписчики перепутали ее с Бритни Спирс

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    Поклонники телеведущей Леси Никитюк считают, что в молодости она была похожа на американскую певицу Бритни Спирс - Леся Никитюк показала, как выглядела в 17. Подписчики перепутали ее с Бритни Спирс
    Поклонники телеведущей Леси Никитюк считают, что в молодости она была похожа на американскую певицу Бритни Спирс
    instagram.com/lesia_nikituk/

    Телеведущая опубликовала архивный снимок, сделанный в 2005 году

    Украинская телеведущая Леся Никитюк прибегла к воспоминаниям и решила полистать старые фотоальбомы.

    Так, знаменитость показала поклонникам, как выглядела в 17 лет. На своей странице в Instagram Леся обнародовала снимок, сделанный в 2005 году. На фотографии Никитюк позировала одетая в красный топ и джинсы.

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    instagram.com/lesia_nikituk/

    «На дворе 2005 год мне 17... Я на дискотеке. На фото я с DJ Назіком. Он мне тогда очень нравился. А его бывшая сверлит меня взглядом (видно на фото). Надеюсь, что Лида и DJ живут счастливо, у них трое детей и они теперь оба сверлят взглядом меня по ТВ», - подписала публикацию Леся Никитюк

    В ответ подписчики Леси отметили, что Никитюк похожа на Бритни Спирс.

    «Похожа на молодую Бритни Спирс», «Бритни Спирс, это ты?», «Украинская Бритни Спирс», - пишут поклонники в комментариях.

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    знаменитости шоу-бизнес Леся Никитюк телеведущая
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