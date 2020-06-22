Леся Никитюк показала, как выглядела в 17. Подписчики перепутали ее с Бритни Спирс
Телеведущая опубликовала архивный снимок, сделанный в 2005 году
Украинская телеведущая Леся Никитюк прибегла к воспоминаниям и решила полистать старые фотоальбомы.
Так, знаменитость показала поклонникам, как выглядела в 17 лет. На своей странице в Instagram Леся обнародовала снимок, сделанный в 2005 году. На фотографии Никитюк позировала одетая в красный топ и джинсы.
«На дворе 2005 год мне 17... Я на дискотеке. На фото я с DJ Назіком. Он мне тогда очень нравился. А его бывшая сверлит меня взглядом (видно на фото). Надеюсь, что Лида и DJ живут счастливо, у них трое детей и они теперь оба сверлят взглядом меня по ТВ», - подписала публикацию Леся Никитюк
В ответ подписчики Леси отметили, что Никитюк похожа на Бритни Спирс.
«Похожа на молодую Бритни Спирс», «Бритни Спирс, это ты?», «Украинская Бритни Спирс», - пишут поклонники в комментариях.