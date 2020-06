Пересмотр итогов «Евровидения-2008». Ани Лорак отняла победу у Димы Билана



По итогам нового голосования российский певец оказался лишь на 9 месте

Организаторы международного песенного конкурса спровоцировали скандал. 41-летняя Ани Лорак была объявлена победителем состоявшегося 12 лет назад шоу.

Бурю эмоций у фанатов «Евровидения» вызвал креативный, по мнению его организаторов, проект. YouTube-канал конкурса спровоцировал настоящий скандал своим шоу #EurovisionAgain. В ходе его было проведено онлайн-голосование. В нем участвовали пользователи Сети всех стран Европы.

Фолловеры заново оценили итоги конкурса 2008 года, когда впервые победила Россия. Дима Билан с хитом Believe тогда занял первое место. Его отрыв от представлявшей Украину Ани Лорак (Каролина Куек) с песней Shady Lady был минимальным.

Теперь же по итогам нового голосования Дима Билан оказался лишь на 9 месте. А победительницей оказалась переехавшая в Москву украинская поп-звезда.

Ани Лорак воодушевленно отнеслась такому неожиданному повороту событий. «Приятно получать такие новости из Европы! – заявила она на своей странице в Instagram. - В субботу, 20 июня, состоялся предпоследний выпуск #EurovisionAgain, в рамках которого был показан гранд-финал 2008 года. Все участники остались прежними, однако зрители проголосовали за нового победителя – "Shady Lady" Ани Лорак, передает wiwibloggs, один из самых посещаемых независимых порталов о конкурсе "Евровидение"».

Певица поздравила с успехом всю свою команду во главе с продюсировавшим ее Филиппом Киркоровым. «Thank you all @eurovision fans for your love and support!» - поблагодарила Ани Лорак.

Поклонники красотки принялись высказывать ей комплименты. «Поздравляю! Мы всегда знали, кто должен был получить 1 место в 2008. Заслуженная победа!», «Как же я люблю эту песню и выступление. Яркое, сияющее, блестящее!», «Вы самая лучшая! Любим бесконечно», «Мое самое любимое выступление за все годы», «Именно благодаря конкурсу «Евровидение» я узнала, что есть такая прекрасная и невероятно талантливая певица Ани Лорак. С тех пор я влюбилась в вас и ваше творчество, Каролиночка. Вы лучшая и вы победитель!» - написали они.