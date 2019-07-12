Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини
Майли Сайрус
instagram.com/mileycyrus
Майли показала новые фотографии себя в черном бикини
26-летняя Майли Сайрус продемонстрировала идеальную фигуру во время отдыха. Звезда проводит каникулы в компании мужа, 29-летнего актера Лиама Хемсворта.
Певица наслаждается тихим семейным отдыхом. Майли не поставила метку геолокации, но призналась, что поездка имеет для нее большое значение. «Очень важное автомобильное путешествие», – пояснила звезда.
instagram.com/mileycyrus
Майли показала новые фотографии себя в черном бикини. Сайрус лежит на диване у большого окна. Позади нее высокие зеленые деревья и горы. Майли не стала краситься, а просто надела солнцезащитные очки в крупной оправе.