Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини



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Майли Сайрус instagram.com/mileycyrus

Майли показала новые фотографии себя в черном бикини

26-летняя Майли Сайрус продемонстрировала идеальную фигуру во время отдыха. Звезда проводит каникулы в компании мужа, 29-летнего актера Лиама Хемсворта.

Певица наслаждается тихим семейным отдыхом. Майли не поставила метку геолокации, но призналась, что поездка имеет для нее большое значение. «Очень важное автомобильное путешествие», – пояснила звезда.

Майли показала новые фотографии себя в черном бикини. Сайрус лежит на диване у большого окна. Позади нее высокие зеленые деревья и горы. Майли не стала краситься, а просто надела солнцезащитные очки в крупной оправе.

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