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    Жизнь

    Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини

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    <p>Майли Сайрус</p> <p>instagram.com/mileycyrus</p> - Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини

    Майли Сайрус

    instagram.com/mileycyrus

    Майли показала новые фотографии себя в черном бикини

     26-летняя Майли Сайрус продемонстрировала идеальную фигуру во время отдыха. Звезда проводит каникулы в компании мужа, 29-летнего актера Лиама Хемсворта.

    Певица наслаждается тихим семейным отдыхом. Майли не поставила метку геолокации, но призналась, что поездка имеет для нее большое значение. «Очень важное автомобильное путешествие», – пояснила звезда.

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    Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини
    Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини
    Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини
    Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини
    Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини
    Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини
    Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини
    Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини
    Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини
    Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини
    Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини
    Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини
    Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини
    Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини
    Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини
    Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини
    Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини
    Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини
    Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини
    Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини
    Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини
    Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини
    Майли Сайрус показала сексуальную фигуру в дерзком бикини
    instagram.com/mileycyrus

    Майли показала новые фотографии себя в черном бикини. Сайрус лежит на диване у большого окна. Позади нее высокие зеленые деревья и горы. Майли не стала краситься, а просто надела солнцезащитные очки в крупной оправе.

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    певица
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