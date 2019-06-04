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    Жизнь

    Melovin сделал массаж Лесе Никитюк

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    Melovin - Melovin сделал массаж Лесе Никитюк
    Melovin

    Эпатажный украинский артист оказался в гримерке сексапильной телеведущей

    В шоу «Хто зверху?» впервые принял участие известный украинский певец Melovin 

    «Я люблю Новый канал и все его шоу, «Хто зверху?» – одно из самых любимых, – поделился своими впечатлениями артист.– Как минимум потому, что команды возглавляют двое моих любимых ведущих – Сергей Притула и Леся Никитюк. Потому я рад, что, наконец, принял участие в этом проекте».

    В команде Сергея Притулы певец сыграл вместе с Владимиром Жогло и Василием Вирастюком.

    На проекте забавные моменты происходят не только на съемочной площадке, но и за ее пределами. В перерыве между съемками Melovin  заглянул в гримерку капитана женской команды Леси Никитюк. Оказалось, что не просто так!

    «Пришел ко мне этот прекрасный мужчина и захотел сделать мне массаж», – поделилась Леся в своей Instagram-сторис. – А я ему говорю: «Мел, так нельзя. Сейчас твоя большая аудитория будет писать и спрашивать, как же удалось заставить тебя сделать мне массаж!», – шутит ведущая.

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    Melovin сделал массаж Лесе Никитюк
    Melovin сделал массаж Лесе Никитюк

    Артист и вправду подошел к Никитюк и нежно помассировал ей плечи, а она в свою очередь мило поцеловала парня в щечку.

    «Если ты ведущая на Новом канале, то он придет и обязательно сделает тебе массаж», – заявила Леся.

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