Melovin сделал массаж Лесе Никитюк



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Melovin

Эпатажный украинский артист оказался в гримерке сексапильной телеведущей

В шоу «Хто зверху?» впервые принял участие известный украинский певец Melovin

«Я люблю Новый канал и все его шоу, «Хто зверху?» – одно из самых любимых, – поделился своими впечатлениями артист.– Как минимум потому, что команды возглавляют двое моих любимых ведущих – Сергей Притула и Леся Никитюк. Потому я рад, что, наконец, принял участие в этом проекте».

В команде Сергея Притулы певец сыграл вместе с Владимиром Жогло и Василием Вирастюком.

На проекте забавные моменты происходят не только на съемочной площадке, но и за ее пределами. В перерыве между съемками Melovin заглянул в гримерку капитана женской команды Леси Никитюк. Оказалось, что не просто так!

«Пришел ко мне этот прекрасный мужчина и захотел сделать мне массаж», – поделилась Леся в своей Instagram-сторис. – А я ему говорю: «Мел, так нельзя. Сейчас твоя большая аудитория будет писать и спрашивать, как же удалось заставить тебя сделать мне массаж!», – шутит ведущая.

Артист и вправду подошел к Никитюк и нежно помассировал ей плечи, а она в свою очередь мило поцеловала парня в щечку.

«Если ты ведущая на Новом канале, то он придет и обязательно сделает тебе массаж», – заявила Леся.