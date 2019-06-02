Зеленського з дружиною помітили на концерті Monatikа



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Зеленський пообіцяв музиканту прийти на концерт, якщо Monatik за нього проголосує

Зеленський обіцяв музиканту відвідати його концерт в обмін на голос на виборах під час ефіру новорічного «Вечірнього Кварталу 2019» від 31 грудня 2018 року

Президент Володимир Зеленський разом із дружиною був помічений на концерті Monatikа, що відбувся у суботу, 1 червня на НСК «Олімпійський» в Києві. Відео, де Зеленський вітає глядачів на концерті Monatikа можна почабити у YouTube.

Як повідомляють засоби масової інформації, Зеленський обіцяв музиканту відвідати його концерт в обмін на голос на виборах під час ефіру новорічного «Вечірнього Кварталу 2019» від 31 грудня 2018 року.

Зазначається, що у новорічному випуску між Зеленським і Monatikом стався жартівливий діалог.

«А, це той Зеленський, який іде 1 червня на концерт Monatikа. Тоді по руках», – сказав співак і вони потисли руки.

«А що ви робите 31 березня 2019 року? Просто цікаво» – запитав у Monatikа Зеленський, коли підсів до нього в залі.

На це співак відповів, що поки ніяких планів на цей день не має, зате він знає, що буде робити 1 червня 2019 року – у нього буде концерт на НСК «Олімпійському». Поп-виконавець запитав, чи знає Зеленський, хто такий Monatik.

«Знаю, це той самий Monatik, який 31 березня прийде голосувати за Зеленського. Правильно, так?» – сказав нинішній президент держави.

Співак прикинувся, що деякий час згадував, хто такий Зеленський, після чого відповів у тому ж жартівливому тоні.

«А, це той Зеленський, який іде 1 червня на концерт Monatikа. Тоді по руках», – сказав співак і вони потисли руки.

Так, в якийсь момент відвідувачі помітили серед слухачів концерту Зеленського, після чого йому почали кричати і махати руками. У відповідь на це він привітав людей.

За кого в результаті голосував Monatik – таємниця, зате відомо, що 1 червня Зеленський дійсно був на його концерті. Під час заходу глядачі помітили президента, стали його знімати на відео і махати руками, на що той також їх вітав, вставши з сидіння.