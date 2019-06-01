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    Через шоу Монатіка на «Олімпійському» обмежать вхід у метро

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    Через шоу Монатіка на «Олімпійському» обмежать вхід у метро

    Після концерту буде обмежено вхід на три станції метро

    Сьогодні, 1 червня, у зв’язку із проведенням концерту на НСК «Олімпійський» можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Про це повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».

    Так, після закінчення концерту, з метою забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід станцій:

    • «Палац спорту»,
    • «Олімпійська»,
    • «Площа Льва Толстого».

    «Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Перепрошуємо за тимчасові незручності!»- зазначили у метрополітені.\

    Як відомо, сьогодні на НСК «Олімпійський» Monatik представить своє нове стадіонне шоу - «Love It Ритм».

    Monatik презентує на головній спортивній арені країни свій третій студійний альбом. В альбомі будуть представлені сингли, що вже стали хітами,  «То, от чего без ума», «Жизнь поет», «Зашивает душу», «Цей день» (feat Ніна Матвієнко) та інші, та абсолютно нові композиції.

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