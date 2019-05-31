Регина Тодоренко призналась, что до родов не хотела никакой свадьбы



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Регина Тодоренко

Телеведущая выбирает платье к торжественной церемонии

Регина Тодоренко и Влад Топалов в июле организовывают большое свадебное торжество. Официальную церемонию бракосочетания они отметили 25 октября прошлого года в узком семейном кругу, а сейчас пара хочет сделать красивую свадьбу для всех родных и друзей. Как молодая мама готовится к этому событию, она рассказала в соцсети.

« Да, я готовлюсь к супер-важному событию. Когда в последний раз я «слезла с пальмы», влюбилась в своего Владислава Михайловича и больше не смогла путешествовать без него! По закону наше совместное путешествие началось 25-го октября (в день рождения Влада), мы душевно посидели всей семьей, отпраздновали это событие и разошлись по домам. О большой свадьбе я и мечтать не могла, вроде и не особо хотела пировать: беременность, роды, работа, работа, работа... Да и зачем все это, «лишняя трата денег», - так говорят мои родители. Вот я и потеряла весь интерес к этому волшебному празднику, когда каждая девочка может почувствовать себя принцессой. Скажу вам по секрету (сейчас буду нахваливать), мой муж - настоящий рыцарь! Он настоял на свадьбе и договорился со своей сестрой Алиной об организации свадебной вечеринки. Потому что знает: хоть снаружи я вся такая сильная-независимая, но внутри меня живет хрупкая золушка, которая мечтает о волшебстве. Вот сижу я, выбираю самое красивое в мире платье, уже хочется плакать прямо на фату, но я держусь! Если бы вы видели эскизы, вы бы тоже рыдали!»

Джерело: Комсомольска Правда в Украине