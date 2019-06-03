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    Шоу-биз

    Дима Коляденко сделал предложение руки и сердца замужней Билык

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    Ирина Билык и Дима Коляденко - Дима Коляденко сделал предложение руки и сердца замужней Билык
    Ирина Билык и Дима Коляденко

    Украинский шоумен ошарашил певицу

    Уже не одну неделю поклонники Ирины Билык гадают, действительно между певицей и  шоуменом Димой Коляденко вновь пробежала искра? И вот артист подтвердил  предположения фанатов, признавшись в любви своей бывшей прямо на сцене.

    Согласно информации, появившейся на странице фан-клуба Ирины Билык, во время выступления Билык на Miss Blonde Ukraine-2019 Коляденко поднялся на сцену и встал перед певице на одно колено. Достав помолвочное кольцо с бриллиантом, он подарил его ей со словами:

    «Ира, я все прощу. Возможно, хорошо, что мы расстались. Но самое главное - очень хочется маленькую девочку, третью. Чтобы у нее были волнистые волосы, как у тебя. Одним словом, Ира, выходи за меня замуж».

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    Публикация от ♥️ОФК Ирины Билык ♥️ (@fan_iryna_bilyk)

    По словам очевидцев, украинская артистка оказалась в замешательстве и некоторой время не знала, что ответить.

    «Это так неожиданно... Я замужем... Мне нужно подумать», - вымолвила Билык и к удивлению всех взяла кольцо.

    Стоит отметить, что роман Ирины Билык и Димы Коляденко длился три года, но так и не закончился свадебной церемонией.

    Дима публично звал Билык замуж, но пара разошлась после громкого скандала.

    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

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