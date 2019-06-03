Дима Коляденко сделал предложение руки и сердца замужней Билык



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Ирина Билык и Дима Коляденко

Украинский шоумен ошарашил певицу

Уже не одну неделю поклонники Ирины Билык гадают, действительно между певицей и шоуменом Димой Коляденко вновь пробежала искра? И вот артист подтвердил предположения фанатов, признавшись в любви своей бывшей прямо на сцене.

Согласно информации, появившейся на странице фан-клуба Ирины Билык, во время выступления Билык на Miss Blonde Ukraine-2019 Коляденко поднялся на сцену и встал перед певице на одно колено. Достав помолвочное кольцо с бриллиантом, он подарил его ей со словами:

«Ира, я все прощу. Возможно, хорошо, что мы расстались. Но самое главное - очень хочется маленькую девочку, третью. Чтобы у нее были волнистые волосы, как у тебя. Одним словом, Ира, выходи за меня замуж».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ♥️ОФК Ирины Билык ♥️ (@fan_iryna_bilyk) 31 Май 2019 в 5:22 PDT

«Это так неожиданно... Я замужем... Мне нужно подумать», - вымолвила Билык и к удивлению всех взяла кольцо. Стоит отметить, что роман Ирины Билык и Димы Коляденко длился три года, но так и не закончился свадебной церемонией. Дима публично звал Билык замуж, но пара разошлась после громкого скандала.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине