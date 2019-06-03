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    Шоу-биз

    Джей-Зи стал первым миллиардером среди хип-хоп-артистов

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    Джей Зи и Бейонсе - Джей-Зи стал первым миллиардером среди хип-хоп-артистов
    Джей Зи и Бейонсе

    Супруг певицы Бейонсе сказочно богат

    Рэпер Джей-Зи официально стал первым хип-хоп-артистом с миллиардом долларов на счету. Об этом сообщает Forbes.

    Как говорится в заметке, 9 лет назад Джей-Зи встретился с Уорреном Баффеттом, одним из самых богатых инвесторов в мире. Тогда рэпер, вдвое моложе Баффетта, удивил его. По словам Уоррена, у Джей-Зи есть чему поучиться. Вероятно, на тот момент рэпер уже знал, как увеличить свое состояние и стать самым богатым среди хип-хоп-артистов. Вместо того чтобы рекламировать чужие бренды, Джей-Зи решил заняться собственными.

    Конечно, львиную долю своего состояния Джей-Зи сколотил не только на музыкальной карьере. Империя рэпера охватывает алкогольный бизнес ($ 410 миллионов), стриминговый сервис Tidal ($ 100 миллионов), коллекцию произведений искусства ($ 70 миллионов), недвижимость ($ 50 миллионов) и акции в различных компаниях (например, в Uber доля Джей-Зи оценивается в $ 70 миллионов).

    Джерело: Buro 24/7

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