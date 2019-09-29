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    Жизнь

    Metallica отменила концертный тур: фронтмен группы лечится от алкоголизма

    • Розсилка
    Джеймс Хэтфилд - Metallica отменила концертный тур: фронтмен группы лечится от алкоголизма
    Джеймс Хэтфилд

    Джеймс Хэтфилд много лет борется с алкогольной зависимостью

    Metallica отменила предстоящие концерты в Новой Зеландии и Австралии из-за того, что вокалист и гитарист группы Джеймс Хэтфилд начал проходить курс лечения от алкогольной зависимости. Об этом музыканты сообщили на официальном сайте группы.

    Музыканты принесли извинения фанатам, а также пообещали вернуть деньги за купленные билеты и в будущем провести концерты в Новой Зеландии и Австралии.

    «Как, вероятно, известно многим из вас, Джеймс много лет борется с зависимостью. К сожалению, ему пришлось возобновить курс лечения. Мы ценим ваше понимание и то, что вы поддерживаете Джеймса. Спасибо, что вы – часть семьи Metallica», – говорится в заявлении группы.

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