Министр юстиции Петренко оправдывается за свой роскошный отдых в Турции

Глава министерства опубликовал чеки со своей поездки на курорт

Министр юстиции Павел Петренко пообещал указать стоимость своего отдыха в Турции в декларации за этот год. «Читаю, как глашатаи «Партии регионов», не способные больше совершенно ни на что, кроме поливания грязью по любому поводу, распускают откровенную ложь и манипуляцию в отношении меня и моего отдыха… Да, действительно

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Павел Петренко

Глава министерства опубликовал чеки со своей поездки на курорт

Министр юстиции Павел Петренко пообещал указать стоимость своего отдыха в Турции в декларации за этот год.

«Читаю, как глашатаи «Партии регионов», не способные больше совершенно ни на что, кроме поливания грязью по любому поводу, распускают откровенную ложь и манипуляцию в отношении меня и моего отдыха… Да, действительно на несколько дней на майские праздники я выехал с семьей и родными в Турцию. Остановились в гостинице Maxx Royal Kemer», - отметил Петренко в Facebook.

Также он отметил, что не арендовал во время отдыха виллу за 3 тыс. евро в сутки. Вместо этого он отметил, что остановился в номере с выходом к бассейну.

«Стоимость таких номеров определена на сайте отеля в режиме он-лайн, например: стоимость четырех дней отдыха, который предлагается отелем на конец мая в категории номера, где мы проживаем, указана в скриншоте ниже. Покупали мы их дешевле, поскольку бронировали заранее», - подчеркнул глава Минюста.

Ранее экс-глава Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал видео, на котором якобы министр юстиции Павел Петренко развлекается на отдыхе в Турции.

По словам Портнова, видео было снято на вилле Royal Beach, входящий в гостиничный комплекс Maxx Royal Kemer Resort, а стоимость номера составляет 3 тыс. евро в сутки.

Согласно декларации за 2017, Павел Петренко арендует квартиру в Киеве и машину, имея счета в трех банках.

Зарплата министра за прошлый год составила 580 248 грн. (то есть более 43 тыс. грн ежемесячно). Кроме того, в прошлом году он получил 2,1 млн грн. от отчуждения движимого имущества.

Наличными Павел Петренко держит $465 тыс., 80 тыс. евро и 100 тыс. грн.