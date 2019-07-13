«Мисс Вселенная» показала, как выглядела в депрессии



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Оливия Калпо

Звезда рассказала, что на откровенность ее вдохновил пример тех, кто пережил подобный опыт и нашел в себе силы о нем рассказать

27-летняя Оливия Калпо откровенно рассказала о пережитой депрессии. Модель призналась, что ее образ в Instagram далек от настоящего. Бывшая «Мисс Вселенная» поделилась с поклонниками историей своей победы над тяжелой депрессией. Оливия показала две свои фотографии, сделанные в разное время. На одной актриса выглядит отдохнувшей и счастливой. На втором снимке Калпо выглядит изможденной – на ней черная пуховая жилетка и яркий макияж «вамп».

«Хочу рассказать вам свою непростую историю. Я специально публикую два селфи, сделанные в разные дни. На втором я изображала успех, хотя находилась в глубокой депрессии. Мой организм отторгал еду, я слишком много пила, курила и не могла нормально спать. На первом я выгляжу более здоровой», – заявила Оливия.

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