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    Жизнь

    «Мисс Вселенная» показала, как выглядела в депрессии

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    Оливия Калпо - «Мисс Вселенная» показала, как выглядела в депрессии
    Оливия Калпо

    Звезда рассказала, что на откровенность ее вдохновил пример тех, кто пережил подобный опыт и нашел в себе силы о нем рассказать

    27-летняя Оливия Калпо откровенно рассказала о пережитой депрессии. Модель призналась, что ее образ в Instagram далек от настоящего. Бывшая «Мисс Вселенная» поделилась с поклонниками историей своей победы над тяжелой депрессией. Оливия показала две свои фотографии, сделанные в разное время. На одной актриса выглядит отдохнувшей и счастливой. На втором снимке Калпо выглядит изможденной – на ней черная пуховая жилетка и яркий макияж «вамп».

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    «Мисс Вселенная» показала, как выглядела в депрессии
    «Мисс Вселенная» показала, как выглядела в депрессии
    «Мисс Вселенная» показала, как выглядела в депрессии
    «Мисс Вселенная» показала, как выглядела в депрессии
    «Мисс Вселенная» показала, как выглядела в депрессии
    «Мисс Вселенная» показала, как выглядела в депрессии
    «Мисс Вселенная» показала, как выглядела в депрессии
    «Мисс Вселенная» показала, как выглядела в депрессии
    «Мисс Вселенная» показала, как выглядела в депрессии
    «Мисс Вселенная» показала, как выглядела в депрессии
    «Мисс Вселенная» показала, как выглядела в депрессии
    «Мисс Вселенная» показала, как выглядела в депрессии
    «Мисс Вселенная» показала, как выглядела в депрессии
    «Мисс Вселенная» показала, как выглядела в депрессии
    «Мисс Вселенная» показала, как выглядела в депрессии

    «Хочу рассказать вам свою непростую историю. Я специально публикую два селфи, сделанные в разные дни. На втором я изображала успех, хотя находилась в глубокой депрессии. Мой организм отторгал еду, я слишком много пила, курила и не могла нормально спать. На первом я выгляжу более здоровой», – заявила Оливия.

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    Мисс Вселенная селфи
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