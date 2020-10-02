Музыка, которая меняет представление о мире: «Визионеры звука» в Национальной филармонии



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Вокальный ансамбль современной музыки Alter Ratio

В программе концерта вокального ансамбля Alter Ratio сейчас отражено два основных направления развития коллектива: пропаганда украинской музыки молодых композиторов и исполнение классики авангарда

5 октября в Национальной филармонии Украины состоится концерт под названием «Визионеры звука». В исполнении известного вокального ансамбля Alter Ratio прозвучат произведения классиков ХХ века и современности - русского Альфреда Шнитке, американца Стива Райха и австрийца Беата Фуррер, а также произведения современных украинских композиторов младшего поколения – Максима Коломийца, Анны Корсун, Алексея Ретинского, Максима Шалыгина.

«Визионеры звука» – особый проект для Alter Ratio. Именно в этом году исполняется десять лет с первого выступления этого коллектива в зале Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского. Тогда в концерте под названием «60 минут авангарда» участвовал и инструментальный ансамбль Nostri Temporis, соучредителем которого является композитор и гобоист Максим Коломиец. С ним коллектив сотрудничает и сейчас. Первым произведением, которое прозвучало в том концерте 2010 года, был «Cries of London» Лучано Берио. Известно, что итальянский композитор, представитель второй волны авангарда, изобретатель и экспериментатор Лучано Берио значительно расширил представление о технических возможностях человеческого голоса и эстетические предпочтения. Этот принцип стал главным и в творчестве Alter Ratio.

Визуализация альтернативной музыкальной сознания, расширение границ традиционного хорового и ансамблевого исполнительства, потребность «озвучить» современный мир современным языком звуков – задачи, которые целенаправленно воплощает этот коллектива. Поэтому, название юбилейного концерта – «Визионеры звука» – абсолютно логична. В программе концерта вокального ансамбля Alter Ratio сейчас отражено два основных направления развития коллектива: пропаганда украинской музыки молодых композиторов и исполнение классики авангарда.

«Хиты джаза»

8 октября финалистка телешоу «Голос страны» Алина Башкина и Биг-Бенд Национального академического духового оркестра Украины под руководством Алексея Викулова подарят хиты джаза. Кроме самой популярной колыбельной Клары из оперы «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина – Summertime, для вас будут звучать любимые джазовые мелодии ХХ века. Подарите себе вечер изысканного джаза в непревзойденном исполнении!

«Ангелы печали». Памяти Канчели

9 октября в Колонном зале имени Николая Лысенко состоится концерт-посвящение памяти Гии Канчели. Инициатором проекта является дирижер Михеил Менабде (Грузия), под его руководством в этот вечер выступит академический симфонический оркестр Национальной филармонии Украины. В свое время Михеил именно по совету Гии Канчели поехал в Киев, чтобы учиться у Романа Кофмана. Известно, что дирижер Роман Кофман и композитор Валентин Сильвестров – близкие друзья Гии Канчели. Этот концерт является посвящением в честь светлой памяти классика современности, которому в этом году было бы 85…

В программе концерта первым звучать Третий фортепианный концерт Людвига ван Бетховена. Партию соло исполнит Антоний Барышевский. Концерт принадлежит к знаменитым образцов фортепианной литературы. А еще в некоторых моментах напоминает 24-й фортепианный концерт Вольфганга Амадея Моцарта, музыку которого так же, как и Баха, любил Канчели. Второй отдел откроет «Ангел» для струнного оркестра Максима Шалыгина, которого автор посвятил памяти Канчели. В завершение концерта впервые в Украине можно будет услышать «Diplipito» для виолончели, контртенора и оркестра Гии Канчели. Солистами будут виолочелист Артем Полуденный и певец Роман Мелиш.

10 октября Национальный камерный ансамбль «Киевские солисты» под руководством Игоря Пучкова представит Пятую камерную симфонию современного украинского композитора Игоря Щербакова, а также шедевры камерной музыки – «Серенаду для струнного оркестра» Петра Чайковского и квартет «Девушка и смерть» Франца Шуберта.

Известно, что 1817-го Шуберт создал песню «Девушка и смерть» на слова немецкого поэта и журналиста Матиаса Клавдия, который также был известен под псевдонимом «Асмус». Квартет создан в последние годы жизни Франца Шуберта, в 1820-е, то есть почти 200 лет назад. Произведение вышло и глубоким, и трагическим. Интересно, что в фильме «Смерть и дева» польского режиссера Романа Полански тоже звучит этот квартет и название фильма почти такое же.