Макс Барских вспомнил, что он на самом деле Коля



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Популярный поп-певец Макс Барских

Артист запускает линию одежды, в которой использовано его настоящее имя

Популярный поп-певец Макс Барских (настоящее имя – Николай Бортник) запустил линию одежды под брендом Nick Vangard.

«Я с детства интересовался миром моды. Собирал вырезки из журналов, смотрел показы, изучал истории разных модных домов и дизайн в целом. Но потом в моей жизни появилась музыка и я отложил интерес к фешн на неопределенный срок. Сейчас все накопленные идеи и знания я воплощаю в бренде. Попробовав себя в новом направлении, я изучил все нюансы производственного процесса, нашел команду потрясающе талантливых людей, самостоятельно создал эскизы. Получилась полноценная коллекция с продолжением и планами» – комментирует Макс Барских.

Отмечается, что коллекция Industrial Habits состоит из более 50 единиц, как женских, так и мужских, и будет презентована постепенно. В дебютный дроп вошли платья, многие из которых украшены мерцающими пайетками, перьями и блестками, платья-смокинг, платья макси-длины с открытыми плечами, жакеты прямого силуэта, классические черные брюки с завышенной талией, брюки и платья из эко-кожи. Особого внимания заслуживает ультракороткое платье-бюстье с глубоким вырезом золотого цвета. Верхняя одежда представлена виниловыми куртками и двубортным тренчем бордового цвета, а также шубами разной длины из эко-меха.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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