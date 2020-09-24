Эротический триллер в метро. Киевская опера шокировала пикантным видео



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Проект Киевской оперы подчеркивает, что высокое оперное искусство может быть современным и интересным каждому

Киевская опера (Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества) в рамках проекта «Если ты не идешь в театр - театр приходит к тебе» презентовала новое музыкальное видео на своих страницах в соцсетях.

Идея проекта родилась во время карантинного локдауна и призвана привлечь внимание к проблемам культурной сферы. Несмотря на частичное снятие ограничений, театральные залы до сих пор заполнены лишь наполовину. Поэтому, оперные герои осваивают городское пространство, становясь ближе к зрителям. Ранее герои оперы Гаэтано Доницетти «Viva la mamma» уже появлялись на столичном Житнем рынке.

В новом ролике Фигаро, персонаж оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро», оказывается в одном из вагонов Киевского метро. Герой нарушает привычную поездку пассажиров подземки, обольщает их своим пением, и они также становятся участниками оперного действа. Кто в конце концов остался привлеченный - узнайте из видео.

Проект Киевской оперы подчеркивает, что высокое оперное искусство может быть современным и интересным каждому. Именно поэтому оперные номера выполняются в украинском переводе, а жанр эротического триллера способствует еще лучшему пониманию героев современным зрителем.

Недавно Киевская опера открыла 39-й театральный сезон праздничным гала-концертом с участием солистов театра, оркестра, хора и звезд мировой оперной сцены. А уже 10 октября состоится премьера украиноязычной версии эротического триллера «Свадьба Фигаро».

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.