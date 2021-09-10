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    На 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра. В Киеве исполнят симфоническую поэму израильского ученого

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    На 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра. В Киеве исполнят симфоническую поэму израильского ученого

    Мировая премьера сочинения набрала более 1 млн просмотров в Youtube

    В Киеве исполнят симфоническую поэму «Genesis. Сотворения мира» израильского ученого, композитора Баруха Берлинера. Концерт состоится в Большом Зале им. Василия Слепака НМА Украины им.П.И.Чайковского.

    Автор мировой поемы Барух Берлинер, не только композитор, но и известный израильский ученый, автор книг по экономике, который получил степень по математике в Цюрихском университете, преподает в Тель-Авивском университете, читает лекции в ведущих университетах мира. Он - автор нескольких крупных симфонических произведений, а также камерных циклов. Его музыка исполняется в Европе, Америке и Азии. Барух Берлинер кроме научных книг пишет еще и стихи, причем на нескольких языках - иврите, немецком и английском.

    О назначении произведения Барух подчеркивает: «Мне хотелось приблизить Библию к слушателю, дать ему шанс в доступной форме услышать Божественное слово. Создав человека подобным себе, Бог дал ему возможность выбора между добром и злом. И наша задача - сделать свой правильный выбор в жизни. Это основной мотив моего произведения. Заключительная, седьмая часть, под названием «Радуга» - Союз человека и Бога, о котором призвана напомнить радуга».

    Киевским зрителям программу израильского композитора представляет Президентский оркестр Украины под руководством народного артиста Украины Василия Василенко.

    Остап Ступка, который выступит в роли чтеца (тексты Библии является неотъемлемой частью произведения) - народный артист Украины, украинский актер театра, кино и дубляжа, телеведущий, лауреат Художественной премии «Киев» имени Амвросия Бучмы.

    Специальный гость концерта - Лауреат международных конкурсов виолончелист Алексей Шадрин.

    Теги: музыка
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    На 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра. В Киеве исполнят симфоническую поэму израильского ученого