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    Спустя 40 лет молчания. Легендарная ABBA выпустила новые песни

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    Группа Abba - Спустя 40 лет молчания. Легендарная ABBA выпустила новые песни
    Группа Abba
    instagram.com/abba/

    Виртуальный тур Abba Voyage начнется 27 мая 2022 года

    Легендарная шведская поп-группа ABBA выпустила первые новые песни за последние 40 лет: четверо музыкантов представили балладу I Still Have Faith in You и трек Don't Shut Me Down. Новый альбом группы под названием Abba Voyage будет выпущен 5 ноября, всего на нем будет десять песен.

    А после этого начнется самое увлекательное — голографические гастроли, на которых виртуальные изображения поп-квартета будут выступать в сопровождении настоящей группы из десяти музыкантов. Виртуальный тур Abba Voyage начнется 27 мая 2022 года, концерты будет проходить шесть дней в неделю в специально построенном зале в Лондоне.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель поздравила себя с 35-летием песней Шуфутинского

    «Я календарь переверну и снова 3 сентября», - написала Мендель в Facebook на русском, процитировав песню артиста Михаила Шуфутинского.

    К своему посту Мендель прикрепила откровенное фото и добавила: «Кто хочет делать - делает. Победителей не судят!».

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    Теги: музыка
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    Спустя 40 лет молчания. Легендарная ABBA выпустила новые песни