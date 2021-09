Спустя 40 лет молчания. Легендарная ABBA выпустила новые песни

Виртуальный тур Abba Voyage начнется 27 мая 2022 года

Легендарная шведская поп-группа ABBA выпустила первые новые песни за последние 40 лет: четверо музыкантов представили балладу I Still Have Faith in You и трек Don't Shut Me Down. Новый альбом группы под названием Abba Voyage будет выпущен 5 ноября, всего на нем будет десять песен.

А после этого начнется самое увлекательное — голографические гастроли, на которых виртуальные изображения поп-квартета будут выступать в сопровождении настоящей группы из десяти музыкантов. Виртуальный тур Abba Voyage начнется 27 мая 2022 года, концерты будет проходить шесть дней в неделю в специально построенном зале в Лондоне.

