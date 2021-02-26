На Филиппинах парикмахер организовал свадьбу для двоих бездомных. Трогательные фото

Парикмахер исполнил давнюю мечту

50-летняя Розалин Феррер и 55-летний Роммель Баско из провинции Пампанг (Филлипины) мечтали пожениться с самого знакомства, которое произошло 24 года назад. К сожалению, их жизнь всегда была очень тяжелой, и они просто не могли позволить себе свадьбу, даже самую скромную.

Последние несколько лет пара с шестью детьми живет на пустыре в маленькой хижине, которая больше похожа на шалаш из мусора, чем на дом. Однажды Розалин и Роммель вышли в город, чтобы собрать бутылки, сдать их и получить за них деньги, на которые можно было бы купить еду. Тогда их и заметил владелец парикмахерской по имени Ричард Страндз.

Ричард выяснил, что мужчина и женщина живут вместе уже 24 года, но никак не могут пожениться, и решил организовать для них свадебную церемонию и фотосессию, пишет Metro.

«Меня тронула их история любви, поэтому я связался со своими друзьями, у которых был свадебный салон. Я решил удивить Розалин и Роммеля, подарив им настоящую свадьбу», — говорит Ричард Страндз.

Ричард и его друзья устроили для Розалин и Роммеля фотосессию накануне Дня святого Валентина, а затем оплатили им венчание в церкви, которое состоится, как только влюбленные восстановят свои документы.

«Когда я была маленькой девочкой, я мечтала о настоящей свадьбе с белым платьем. Я давно перестала думать об этом. У нас никогда не было на это денег, и мы должны были сконцентрироваться на том, чтобы заработать на еду для себя и детей. Но сейчас я чувствую себя такой счастливой. Я так благодарна Ричарду и его друзьям», — сказала Розалин.

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