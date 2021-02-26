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    На Филиппинах парикмахер организовал свадьбу для двоих бездомных. Трогательные фото

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    На Филиппинах парикмахер организовал свадьбу для двоих бездомных. Трогательные фото

    Парикмахер исполнил давнюю мечту

    50-летняя Розалин Феррер и 55-летний Роммель Баско из провинции Пампанг (Филлипины) мечтали пожениться с самого знакомства, которое произошло 24 года назад. К сожалению, их жизнь всегда была очень тяжелой, и они просто не могли позволить себе свадьбу, даже самую скромную.

    Последние несколько лет пара с шестью детьми живет на пустыре в маленькой хижине, которая больше похожа на шалаш из мусора, чем на дом. Однажды Розалин и Роммель вышли в город, чтобы собрать бутылки, сдать их и получить за них деньги, на которые можно было бы купить еду. Тогда их и заметил владелец парикмахерской по имени Ричард Страндз.

    Ричард выяснил, что мужчина и женщина живут вместе уже 24 года, но никак не могут пожениться, и решил организовать для них свадебную церемонию и фотосессию, пишет Metro.

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    На Филиппинах парикмахер организовал свадьбу для двоих бездомных. Трогательные фото
    На Филиппинах парикмахер организовал свадьбу для двоих бездомных. Трогательные фото
    На Филиппинах парикмахер организовал свадьбу для двоих бездомных. Трогательные фото

    «Меня тронула их история любви, поэтому я связался со своими друзьями, у которых был свадебный салон. Я решил удивить Розалин и Роммеля, подарив им настоящую свадьбу», — говорит Ричард Страндз.

    Ричард и его друзья устроили для Розалин и Роммеля фотосессию накануне Дня святого Валентина, а затем оплатили им венчание в церкви, которое состоится, как только влюбленные восстановят свои документы.

    «Когда я была маленькой девочкой, я мечтала о настоящей свадьбе с белым платьем. Я давно перестала думать об этом. У нас никогда не было на это денег, и мы должны были сконцентрироваться на том, чтобы заработать на еду для себя и детей. Но сейчас я чувствую себя такой счастливой. Я так благодарна Ричарду и его друзьям», — сказала Розалин.

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    Теги: мужчина и женщина
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