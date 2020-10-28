Эксперты рассказали, как распознавать неверных мужей по внешности



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Эксперты также проанализировали черты внешности, характеризующие особенности сексуальной жизни

Эксперты по языку тела раскрыли, о каких особенностях характера говорят различные детали внешности. Их выводы публикует The Sun.

Согласно опросу сайта знакомств Illicit Encounters, проведенному для состоящих в браке пользователей, которые ищут отношения на стороне, люди с большим размером ноги чаще других изменяют своим партнерам. Вдобавок исследователи Лидского университета заявляют, что женщины с широкими бедрами имеют больше половых партнеров.

В то же время отмечается, что женщины с маскулинными чертами лица чаще выстраивают долговременные отношения, а мужчины обычно выбирают в качестве любовниц девушек с максимально женственной внешностью. При этом ученый Миранда Джакомен (Miranda Giacomin) выяснила, что в характере женщин с широкими бровями ярче проявляются нарциссические черты.

Эксперты также проанализировали черты внешности, характеризующие особенности сексуальной жизни. Согласно опросу, проведенному турецким университетом Erciyes, мужчины с жировыми складками дольше занимаются сексом, чем мужчины с подтянутой фигурой. Биолог Рэнди Торнхилл (Randy Thornhill) также отметил, что мужчины с симметричным лицом чаще доводят женщин до оргазма.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.