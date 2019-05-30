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    Жизнь

    На Филиппинах выпускникам выдают дипломы после того, как они посадят 10 деревьев

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    unsplash / @mischievous_penguins - На Филиппинах выпускникам выдают дипломы после того, как они посадят 10 деревьев
    unsplash / @mischievous_penguins

    Закон уже одобрили в палате представителей.

    На Филиппинах приняли закон, согласно которому выпускники школ и вузов, чтобы получить аттестат и диплом, должны будут посадить по десять деревьев каждый. Законопроект одобрен в палате представителей и теперь направляется в сенат Филиппин для принятия окончательного решения.

    Сторонники закона считают, что так филиппинская молодежь поможет предотвратить негативные последствия изменения климата и создаст более благоприятные условия для жизни своего поколения.

    По оценкам автора законопроекта Гари Алехано, такая мера поможет сажать по 175 миллионов деревьев в год, если 12 миллионов выпускников школ и 5 миллионов выпускников университетов будут его соблюдать. «Если измерять количество саженцев в масштабах одного поколения граждан, то число высаженных растений превысит 525 миллиардов», –отмечает Алехано.

     

     

    Джерело: Esquire

    законы
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