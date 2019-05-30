На Филиппинах выпускникам выдают дипломы после того, как они посадят 10 деревьев



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unsplash / @mischievous_penguins

Закон уже одобрили в палате представителей.

На Филиппинах приняли закон, согласно которому выпускники школ и вузов, чтобы получить аттестат и диплом, должны будут посадить по десять деревьев каждый. Законопроект одобрен в палате представителей и теперь направляется в сенат Филиппин для принятия окончательного решения.

Сторонники закона считают, что так филиппинская молодежь поможет предотвратить негативные последствия изменения климата и создаст более благоприятные условия для жизни своего поколения.

По оценкам автора законопроекта Гари Алехано, такая мера поможет сажать по 175 миллионов деревьев в год, если 12 миллионов выпускников школ и 5 миллионов выпускников университетов будут его соблюдать. «Если измерять количество саженцев в масштабах одного поколения граждан, то число высаженных растений превысит 525 миллиардов», –отмечает Алехано.

Джерело: Esquire