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    Шоу-биз

    17-летняя Билли Айлиш призвала поклонников не трогать ее грудь на фан-встречах

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    instagram / wherearetheavocados - 17-летняя Билли Айлиш призвала поклонников не трогать ее грудь на фан-встречах
    instagram / wherearetheavocados

    Артистка призвала уважать ее чувства

    17-летняя певица Билли Айлиш с трудом справляется со своей внезапной славой. Певица обратилась к поклонникам, попросив их уважать ее личное пространство.

    Билли призналась, что встречи с фанатами даются ей нелегко. Она рассказала, что недавно на одной из встреч девушка потрогала звезду за грудь. Певица призвала уважать ее чувства.

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    17-летняя Билли Айлиш призвала поклонников не трогать ее грудь на фан-встречах
    17-летняя Билли Айлиш призвала поклонников не трогать ее грудь на фан-встречах
    17-летняя Билли Айлиш призвала поклонников не трогать ее грудь на фан-встречах
    17-летняя Билли Айлиш призвала поклонников не трогать ее грудь на фан-встречах
    17-летняя Билли Айлиш призвала поклонников не трогать ее грудь на фан-встречах
    17-летняя Билли Айлиш призвала поклонников не трогать ее грудь на фан-встречах
    17-летняя Билли Айлиш призвала поклонников не трогать ее грудь на фан-встречах
    17-летняя Билли Айлиш призвала поклонников не трогать ее грудь на фан-встречах
    instagram / wherearetheavocados

     «Пожалуйста, не надо трогать меня за грудь. Я стараюсь выходить из ситуации достойно, но мне неприятно», - поделилась Айлиш в Stories. Звезда призналась, что не стала акцентировать внимание на том, как одна из поклонниц потрогала ее за грудь и решила сделать вид, что ничего не заметила.


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