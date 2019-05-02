17-летняя Билли Айлиш призвала поклонников не трогать ее грудь на фан-встречах
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Розсилка
instagram / wherearetheavocados
Артистка призвала уважать ее чувства
17-летняя певица Билли Айлиш с трудом справляется со своей внезапной славой. Певица обратилась к поклонникам, попросив их уважать ее личное пространство.
Билли призналась, что встречи с фанатами даются ей нелегко. Она рассказала, что недавно на одной из встреч девушка потрогала звезду за грудь. Певица призвала уважать ее чувства.
instagram / wherearetheavocados
«Пожалуйста, не надо трогать меня за грудь. Я стараюсь выходить из ситуации достойно, но мне неприятно», - поделилась Айлиш в Stories. Звезда призналась, что не стала акцентировать внимание на том, как одна из поклонниц потрогала ее за грудь и решила сделать вид, что ничего не заметила.
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