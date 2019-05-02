Юная актриса Эль Фаннинг вошла в жюри Каннского кинофестиваля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Организаторы 72-го Каннского кинофестиваля объявили список жюри

21-летней актрисе Эль Фаннинг предстоит ознакомится с многочисленными работами режиссеров со всего света, начиная с 14 мая.

Перед ней стоит непростая задача выбрать лучших из лучших и объявить победителей 25 мая. С этим ей поможет председатель жюри, мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, который в прошлом году выиграл «Оскар» за картину «Плоть и песок».

Всего в жюри вошло четыре женщины и четверо мужчин. Помимо Эль, оценивать фильмы предстоит итальянской постановщице Аличе Рорвахер, американскому режиссёру и продюсер уКелли Рейхардт, сенегальской актрисе и Маймуна НʼДиайе, французскому художнику и режиссёру Энки Биляль, греческому режиссёру и сценарист Йоргосу Лантимосу, французскому постановщику Робену Кампийо и польско-британскому режиссёру и сценаристу Павлу Павликовскому.

На сегодняшний день Эль снялась в более чем 50-ти фильмах. У девушки пока нет таких наград как «Оскар» или «Золотой глобус», однако ей пророчат большое будущее. Звезда фильма «Неоновый демон» признавалась, что если бы не ее старшая сестра Дакота, то она бы никогда не стала актрисой. Девушек постоянно пытаются столкнуть, говоря об их конкуренции, но, по словам Эль, им нечего делить.

Джерело: graziamagazine.ru