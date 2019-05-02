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    Красная дорожка Billboard Music Awards 2019: сногшибательные наряды звезд (фото)

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    <p>Сиара</p> <p>instagram / redcarpetmood</p> - Красная дорожка Billboard Music Awards 2019: сногшибательные наряды звезд (фото)

    Сиара

    instagram / redcarpetmood

    Звезды порадовали поклонников стильными выходами

     В Лас-Вегасе настало время для церемонии вручения премий Billboard Music Awards - 2019. Гостями мероприятия стали яркие звезды музыкальной, модной и киноиндустрии, в числе которых - Тейлор Свифт, Софи Тернер, Сиара и другие знаменитости. К роли ведущей премии вернулась Келли Кларксон, которая была на этом же посту в прошлом году, а среди исполнителей, которые обещают сделать шоу незабываемым, заявлены BTS, Halsey, Ариана Гранде и Мэрайя Кэри.

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    Красная дорожка Billboard Music Awards 2019: сногшибательные наряды звезд (фото)
    Красная дорожка Billboard Music Awards 2019: сногшибательные наряды звезд (фото)
    Красная дорожка Billboard Music Awards 2019: сногшибательные наряды звезд (фото)
    Красная дорожка Billboard Music Awards 2019: сногшибательные наряды звезд (фото)
    Красная дорожка Billboard Music Awards 2019: сногшибательные наряды звезд (фото)
    Красная дорожка Billboard Music Awards 2019: сногшибательные наряды звезд (фото)
    Красная дорожка Billboard Music Awards 2019: сногшибательные наряды звезд (фото)
    Красная дорожка Billboard Music Awards 2019: сногшибательные наряды звезд (фото)
    Красная дорожка Billboard Music Awards 2019: сногшибательные наряды звезд (фото)
    Красная дорожка Billboard Music Awards 2019: сногшибательные наряды звезд (фото)
    instagram / redcarpetmood

    Напомним, Billboard Music Award - музыкальная премия, вручаемая американским музыкальным печатным изданием Billboard за выдающиеся достижения артистов в музыкальных чартах и при коммерческом продвижении их творчества. Церемония вручения премии впервые была проведена в 1990 году и проводилась ежегодно в декабре, пока не была забыта в 2006-ом. Премия вернулась в 2011-ом и с тех пор проводится ежегодно в мае.

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