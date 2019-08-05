Нардеп-песенник посвятил Таисии Повалий обличающее стихотворение



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Рыбчинский напомнил Повалий о войне в Донбассе

Народный депутат Евгений Рыбчинский написал стихотворение, посвященное экс-регионалке, известной певице Таисии Повалий, которая во время Революции Достоинства сбежала в Россию.

Свое стихотворение Рыбчинский написал в комментариях под постом Елены Мозговой в соцсети Facebook, которая возмущена анонсом концерта Повалий и упрекнула «Дворец Украина» в организации этого концерта.

На пост Мозговой отреагировал и Евгений Рыбчинский, написавший в комментариях стихотворение, которое посвятил Таисии Повалий.

Стоит отметить, что ранее Евгений Рыбчинский сотрудничал с Таисией Повалий и является автором слов и музыки многих популярных песен, таких, как: «Просто Тая», «Этот дождь надолго», «Чертополох», «Не спрашивай меня почему», «Будет так» и др.

Напомним, певица Таисия Повалий, которая с начала Революции достоинства 2014 года в Украине не выступала, покажет свое шоу в Киеве.

Напомним, что Таисия Повалий в 2012-м году баллотировалась в Верховную Раду вторым номером Партии регионов. Когда в феврале 2014 года в Украине произошло Революция достоинства, Повалий ездила в Россию с концертами, выступала на концерте в Кремле, а после на праздновании дней России поздравила крымчан на праздновании дня независимости РФ в Ялте.

В мае 2014 Повалий вышла из состава фракции Партии регионов, осенью того же года ее полномочия как народного депутата были приостановлены, и певица фактически ушла из политики, уехав в Россию.

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