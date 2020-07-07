Настя Каменских игриво обнажила плечи и ножки у колодца (фото)



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33-летняя певица Настя Каменских отдыхает от столичной суеты в деревне c Потапом

Поп-звезда показала, как изменилась за последние пять лет

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских вместе с мужем Потапом решила расслабиться за городом. Певица привезла мужа к своей маме Лидии Петровне. Артистка решила запечатлеть себя на фоне деревенских локаций. Секс-бомба надела летнее платье свободного кроя, проигнорировав бюстгальтер.

Певица позировала босиком у колодца. Красотка присела на скамейку, эффектно обнажив плечо и ноги. Она выглядела максимально натурально без макияжа и с распущенными волосами.

Каменских напомнила, как выглядела в прошлом. На архивном фото, которое было сделано в том же месте, артистка снялась в желтом топе и белых брюках. Рядом находились ведра с водой и метла. «Здесь отдыхает душа. Листай фото, чтобы перенестись вместе со мной на 5 лет назад», - отметила инстадива.

Фолловеры пришли в восторг от позитивного посыла и броской внешности кумира. Многие остались под впечатлением от изящной фигуры Насти. «Супер», «Такая хорошенькая», «Боже, какая ты классная», «Была стройная, а стала – модель!», «Шикарная», «Неприлично красивая!», «Сексуальная крестьянка», «Котики», «О, Потап – самый счастливый из мужчин», «Красотища какая, худышечка», «Лучшая пара», «Очень стройная стала, а вот 10 лет назад была с формами, молодец!», «Вам так к лицу изящество!» - написали фолловеры.