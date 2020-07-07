  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Настя Каменских игриво обнажила плечи и ножки у колодца (фото)

    • Розсилка
    <p>33-летняя певица Настя Каменских отдыхает от столичной суеты в деревне c Потапом</p> <div></div> - Настя Каменских игриво обнажила плечи и ножки у колодца (фото)

    33-летняя певица Настя Каменских отдыхает от столичной суеты в деревне c Потапом

    Поп-звезда показала, как изменилась за последние пять лет

    Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских вместе с мужем Потапом решила расслабиться за городом. Певица привезла мужа к своей маме Лидии Петровне. Артистка решила запечатлеть себя на фоне деревенских локаций. Секс-бомба надела летнее платье свободного кроя, проигнорировав бюстгальтер.

    Певица позировала босиком у колодца. Красотка присела на скамейку, эффектно обнажив плечо и ноги. Она выглядела максимально натурально без макияжа и с распущенными волосами.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Настя Каменских игриво обнажила плечи и ножки у колодца (фото)
    Настя Каменских игриво обнажила плечи и ножки у колодца (фото)

    Каменских напомнила, как выглядела в прошлом. На архивном фото, которое было сделано в том же месте, артистка снялась в желтом топе и белых брюках. Рядом находились ведра с водой и метла. «Здесь отдыхает душа. Листай фото, чтобы перенестись вместе со мной на 5 лет назад», - отметила инстадива.

    Фолловеры пришли в восторг от позитивного посыла и броской внешности кумира. Многие остались под впечатлением от изящной фигуры Насти. «Супер», «Такая хорошенькая», «Боже, какая ты классная», «Была стройная, а стала – модель!», «Шикарная», «Неприлично красивая!», «Сексуальная крестьянка», «Котики», «О, Потап – самый счастливый из мужчин», «Красотища какая, худышечка», «Лучшая пара», «Очень стройная стала, а вот 10 лет назад была с формами, молодец!», «Вам так к лицу изящество!» - написали фолловеры.

     Читайте также: Фото замаскировавшихся животных, на которые захочется посмотреть дважды
    Настя Каменских певица Потап
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ