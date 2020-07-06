Tayanna рассказала, как отец ее ребенка ушел к Ани Лорак



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Певица Tayanna

Певица поделилась, что пара до сих пор вместе

Популярная украинская певица Tayanna откровенно рассказала, как ее экс-возлюбленный, продюсер Егор Глебов ушел к Ани Лорак.

Так, исполнительница поделилась, как отреагировала на такую новость, говорится в «Світському житті».

«Было столько грязи и интриг: «Вот, он встречается с ней, она успешнее. Он нашел такую же певицу, как и ты. Но она известная, потому и ушел к ней». Я понимаю, что людям надо давать хлеба и зрелищ и они будут счастливы, им больше ничего не нужно», - прокомментировала звезда.

Также артистка отметила, что Глебов и Лорак до сих пор вместе и поделилась, общается ли сын Даниэль с отцом.

«Они вместе, живут вместе, я все знаю. Он общается с сыном, сын ему звонит, конечно редко, потому что он от него отвык. Но когда Егор приезжает в Киев, мы видимся, можем вместе пообедать, поужинать, то есть это не табу», - поделилась знаменитость.

Исполнительница рассказала, что сын знает с кем встречается его папа. Однажды, когда Егор приезжал в Украину, то предлагал Даниэлю полететь вместе с ним в Россию, чтобы познакомиться с певицей и ее дочерью Софией.

«Я его отпускала, но он не очень горел желанием лететь куда-то с отцом. Он даже мне сам говорил: «Мама, я с папой вижусь очень редко, он мне не папа, он просто меня сделал. Я хочу тебя беречь, я хочу быть с тобой, потому что если я уеду, ты останешься одна. Кто тебя будет охранять?», - рассказала звезда.

Кроме того, Tayanna прокомментировала то, что и она, и Ани Лорак – певицы, да еще и родом из одного города, Черновцов.

«Он себе не изменяет, думаю, и не изменит. Тем более, что он переехал в другую страну и там конечно наткнулся на такую же черновчанку, как и я. Мне кажется, что нам остается только съехаться и жить большой шведской семьей», - добавила исполнительница.

В одном из интервью Tayanna говорила, что в отношениях с продюсером было место домашнему насилию.

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