Потап похвастался угощением тещи (фото)



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Потап и Настя Каменских

Музыкант побывала в гостях у мамы своей супруги Насти Каменских

Рэпер Потап в Instagram поделился кадром на отдыхе у своей тещи. Музыкант вместе со своей супругой Настей Каменских навестил мать исполнительницы в ее родном селе. Музыкант отведал гречки со свежей сметаной и жимолости, а также насладился вкусом местного чая.

«В гостях у мамы Настечки Каменских. Здравствуй, родное село. Как же долго меня не было».

Отметим, что мать Насти Каменских – известная на Украине персона. Лидия Петровна Каменских — певица Национального академического народного хора имени Веревки. Сейчас женщине уже 65 лет. Певица старается как можно чаще приезжать в гости к своей родительнице.

Отец исполнительницы Алексей Жмур также известен на Украине многим. В молодости он был капитаном волейбольного клуба «Динамо». Позже стал концертным директором хора имени Веревки. Он без ума от своей дочери, которая родилась в его втором браке.