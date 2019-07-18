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    Жизнь

    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе

    • Розсилка
    Настя Каменских - Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских

    Супруги поделились с поклонниками романтичными кадрами из поездки

    Потап и Настя Каменских уже несколько дней находятся в Праге. За это время артисты успели не только осмотреть главные достопримечательности одного из самых романтичных городов Европы, но и сходить на концерт группы Rammstein. Супруги являются поклонниками Тилля Линдеманна – солиста немецкого коллектива. После концерта паре удалось сфотографироваться с возлюбленным Светланы Лободы.

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    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе
    Настя Каменских показала романтичное фото с мужем на отдыхе

    Вечером Потап и Настя отправились на прогулку по Праге. Певица показала поклонникам романтичный кадр с мужем, сделанный у Пороховой башни. Артист крепко обнял рукой жену и поцеловал ее в щеку.

    Фанаты написали в Instagram, что супруги излучают любовь и выглядят очень счастливыми. «Такие хорошенькие. Самая красивая пара», «Как вы друг другу подходите», «Сколько любви в этом фото!», «Какая любовь, какая нежность!» - высказались подписчики.

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    Настя Каменских артист певица Потап
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