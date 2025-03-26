Павло Зібров зізнався, що з дитинства привчав доньку економити

Зірковий співак завжди був уважним до побутових дрібниць

Зірка української естради Павло Зібров змалечку привчився бути бережливим. Цьому він навчив і власну доньку, а тепер спостерігає, яким цікавим може бути обмін досвідом між поколіннями. Про це артист розповів у проекті «Вік на Вік» на Новому каналі, повідомляє «Главком».

Павло Зібров пригадав власне дитинство, яке пройшло у селі: «Ще тоді ми приносили воду з криниці в хату. Оскільки це важко, потрібно було бережливо використовувати, щоб не так швидко закінчувались запаси. Мама привчила мене до економії, а вже я прищепив це доньці». За словами співака, тепер 28-річна Діана є його першою помічницею.

«З дитинства навчав доньку простого: наприклад, вимикати світло, щоб не витрачати електроенергію зайвий раз», – розповів Павло Зібров і жартома назвав бережливість сімейною традицією.

Діана Зіброва, за словами батька, виросла зразково цілеспрямованою – має п’ять спеціальностей і працює у нього концертною директоркою і прессекретаркою. «Отримує одну зарплату. Але хорошу!», – жартує співак.

Також він зауважив, що донька є дуже відповідальною і завжди доводить справи до кінця. «Оцю рису люблю в ній найбільше», – підсумував Павло Зібров.

Раніше зірковий співак розповідав «Главкому», що і його дружина, і його донька працюють з ним разом у сфері шоу-бізнеса.

Також «Главком» писав, що торік Павло Зібров зробив яскравий подарунок фанатам до свого дня народження. Він презентував музичне відео, у якому знялися чимало відомих українських виконавців.