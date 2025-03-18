«Він – моя муза»: Пивоваров засвітився із Зібровим та зробив зізнання

Пивоваров зазначив, що Павло Зібров є флагманом його проєкту, адже саме він – його муза

Відомий український співак Павло Зібров підтримав виконавця Артема Пивоварова під час презентації його нової пісні «Підманула» на радіо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку Зіброва в Instagram.

«Як основоположник вусів підтримував @pivovarovmusic «The Вуса» з новою премʼєрою! «Підманула». Як вам нове прочитання? І чи робимо фіт?», – написав Зібров.

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Артем Пивоваров разом із гуртом Kalush Orchestra випустили нову композицію «Підманула», переспівавши українську народну пісню. Трек отримав нове звучання та вийшов у рамках авторського проєкту Пивоварова «The Вуса». Виконавець зазначив, що Павло Зібров є флагманом його проєкту, адже саме він – його муза.

Раніше відомі українські співаки Макс Барських та Артем Пивоваров представили дуетну пісню на вірші поета Володимира Сосюри «Так ніхто не кохав».

Нагадаємо, що під час концерту відомого українського співака Артема Пивоварова у столичному Палаці спорту трапився незвичайний інцидент. В розпал виступу музикант кинув зі сцени в натовп фанатів барабанну паличку, яка поцілила в обличчя однієї з гостей заходу. У результаті паличка зламала дівчині носа.