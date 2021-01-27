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    Американский институт киноискусства назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года

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    Кадр из фильма &laquo;Земля кочевников&raquo; Хлои Чжао - Американский институт киноискусства назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года
    Кадр из фильма «Земля кочевников» Хлои Чжао

    В списке сериалов года оказались «Лучше звоните Солу», «Бриджертоны», «Корона»

    Американский институт киноискусства (American Film Insntitute, AFI) назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Списки победителей премии AFI Awards опубликованы на сайте организации.

    В перечень лучших кинолент 2020-го вошли «Пятеро одной крови» Спайка Ли, «Иуда и черный мессия» Шаки Кинга, «Ма Рейни: Мать блюза» Джорджа Вольфа, «Манк» Дэвида Финчера, «Минари» Ли Айзека Чуна, «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Одна ночь в Майами» Реджины Кинг, диснеевский мультфильм от Пита Доктера «Душа», «Звук металла» Дариуса Мардера и «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина.

    В списке сериалов года оказались «Лучше звоните Солу», «Бриджертоны», «Корона», «Птица доброго господа», «Страна Лавкрафта», «Мандалорец», «Миссис Америка», «Ход королевы», «Тед Лассо» и «Неортодоксальная».

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    Теги: кино актер Сериал
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