Американский институт киноискусства назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года

В списке сериалов года оказались «Лучше звоните Солу», «Бриджертоны», «Корона»

Американский институт киноискусства (American Film Insntitute, AFI) назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Списки победителей премии AFI Awards опубликованы на сайте организации.

В перечень лучших кинолент 2020-го вошли «Пятеро одной крови» Спайка Ли, «Иуда и черный мессия» Шаки Кинга, «Ма Рейни: Мать блюза» Джорджа Вольфа, «Манк» Дэвида Финчера, «Минари» Ли Айзека Чуна, «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Одна ночь в Майами» Реджины Кинг, диснеевский мультфильм от Пита Доктера «Душа», «Звук металла» Дариуса Мардера и «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина.

В списке сериалов года оказались «Лучше звоните Солу», «Бриджертоны», «Корона», «Птица доброго господа», «Страна Лавкрафта», «Мандалорец», «Миссис Америка», «Ход королевы», «Тед Лассо» и «Неортодоксальная».