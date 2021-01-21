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    Жизнь

    Вышел трейлер специальной серии «Эйфории»

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    Вышел трейлер специальной серии «Эйфории»

    Второй специальный выпуск сериала

    На YouTube-канале HBO появился тизер второго специального эпизода, посвященного одной из главных героинь сериала «Эйфория» — Джулс (ее сыграла Хантер Шефер).

    Серия будет называться «Трахни любого, кто не является морской каплей». Также есть второе название — «Часть 2: Джулс», подчеркивающее, что это продолжение первого спецэпизода.

    Судя по видео, серия глубже раскроет отношения между Джулс и Ру (Зендея). «Ру — первая девушка, которая не просто смотрела на меня. Она по‑настоящему видела меня», — говорит Джулс.

    Напомним, так называемый рождественский спецвыпуск «Эйфории» о Ру вышел 6 декабря. Практически вся серия — это сцена диалога между Ру и бывшим наркоманом Али, с которым они обсуждают жизнь героини и ее отношения с зависимостью.

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    Теги: Сериал
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