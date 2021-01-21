Вышел трейлер специальной серии «Эйфории»

Второй специальный выпуск сериала

На YouTube-канале HBO появился тизер второго специального эпизода, посвященного одной из главных героинь сериала «Эйфория» — Джулс (ее сыграла Хантер Шефер).

Серия будет называться «Трахни любого, кто не является морской каплей». Также есть второе название — «Часть 2: Джулс», подчеркивающее, что это продолжение первого спецэпизода.

Судя по видео, серия глубже раскроет отношения между Джулс и Ру (Зендея). «Ру — первая девушка, которая не просто смотрела на меня. Она по‑настоящему видела меня», — говорит Джулс.

Напомним, так называемый рождественский спецвыпуск «Эйфории» о Ру вышел 6 декабря. Практически вся серия — это сцена диалога между Ру и бывшим наркоманом Али, с которым они обсуждают жизнь героини и ее отношения с зависимостью.