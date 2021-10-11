Назван виновник распада The Beatles
Пол Маккартни назвал Джона Леннона виновником распада группы The Beatles
Бывший участник британской музыкальной группы The Beatles Пол Маккартни назвал Джона Леннона виновником распада коллектива. Об этом он заявил в еще не вышедшем интервью радиостанции BBC Radio 4, передает The Guardian.
По словам Маккартни, мнение общественности о том, что инициатором распада группы был он, неверное. Именно Леннон после одной из ссор музыкантов решил, что The Beatles не смогут разрешить внутренние разногласия, заявил артист.
«Не я начал этот развал. Это был наш Джонни», — подчеркнул Маккартни. Он заверил, что сам хотел продолжать выступать в составе коллектива.
«Джонни однажды просто зашел в комнату и заявил, что уходит из The Beatles», — вспомнил музыкант.
Он добавил, что жизнь музыкальной группы могла бы продлиться на куда более продолжительный срок. «Все дело было в том, что Джон был занят своей новой жизнью с Йоко (Йоко Оно — японская авангардная художница, вдова Леннона). Джон всегда хотел стряхнуть с себя оковы общества. Его же растила его тетя Мими, довольно жесткая женщина, так что он впоследствии всегда жаждал свободы», — объяснил Маккартни.
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