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    «День Радости». В Киеве покажут оперу на основе новостных сюжетов тоталитарных СМИ

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    «День Радости». В Киеве покажут оперу на основе новостных сюжетов тоталитарных СМИ

    Цель произведения – подчеркнуть, что диктатура – это глупость

    15 октября в 19:00 в концертном зале Национального союза композиторов Украины состоится премьера камерной оперы украинского композитора Антона Стука «День Радости». Постановка будет осуществлена в рамках Гранта Президента Украины молодым деятелям в сфере культуры.

    В основу сюжета оперы-фарса легли новостные репортажи по телевидению тоталитарных стран, в частности, ролик о постановочном приезде в нововыстроенном поселке Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. В опере фигурируют сборные среднестатистические образы мужчины, женщины, диктатора и образ «телевидение».

    den_radosti_poster

    «В опере присутствует идея того, что власть и народ друг друга стоят и по сути являются одним целым. Нельзя говорить «вот они», а «вот мы». Все равны. И на это надо обратить внимание, потому что мы за собой этого не замечаем. Мы должны осознать, что не надо на кого-то кивать. А с другой стороны: надо головой думать. Головой, а не задницей», – отметил Антон Стук.

    Цель произведения – подчеркнуть, что диктатура – это глупость. Взгляд на это явление со стороны может быть комичным, но только в театре, а не тогда, когда от этого страдают живые люди.

    Постановку оперы осуществит режиссер Марина Рыжова. Исполнители: Екатерина Ясенчук, Владислав Фоминых, Вячеслав Крыжановский, Владимир Соколовский, Национальный ансамбль солистов «Киевская камерата».

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    Теги: искусство музыка
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    «День Радости». В Киеве покажут оперу на основе новостных сюжетов тоталитарных СМИ