Названы все основные признаки неприличных людей



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Юзер ofbalance рекомендовал присмотреться к людям, которые в ресторанах быстрого обслуживания оставляют после себя остатки еды и мусор

Пользователи Reddit по просьбе юзера с ником Fonzie1225 перечислили признаки неприличных людей. В комментариях, которых набралось больше 14 тысяч, они назвали вещи, на которые обращают внимание в первую очередь.

Guyuteharpua пожаловалась на тех, кто заходит в лифт или в общественный транспорт до того, как человек выйдет оттуда. «Одна девушка сделала это на входе в здание. Я ей сказал: "А вы знаете, что вежливый человек должен сначала выпустить других, а потом заходить?" Она мне ответила: "Знаю!" И побежала дальше», — поделился один из ответивших пользователю.

Юзер ofbalance рекомендовал присмотреться к людям, которые в ресторанах быстрого обслуживания оставляют после себя остатки еды и мусор. Miss_Swiss_ отметила, что у них, как правило, в голове сидит мысль о том, что убирать за ними — это чья-то работа.

Кричать на работников магазинов, оставлять тележку для продуктов в центре помещения, включать громкую музыку в транспорте, хлопать дверьми изо всех сил — все это пользователи причислили к факторам, которые указывают на проблемы с манерами.

Ранее в июле пользователи Reddit назвали неочевидные признаки умных людей. В частности, они предположили, что таким признаком является понимание человеком тем, в которых он не слишком разбирается. Другие предложили обратить внимание на то, что умный человек знает даже мелочи по теме, в которой хорошо разбирается.

Ранее мы показывали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале.

Некоторые животные и даже птицы способны узнавать себя в зеркале, например, человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но для всех остальных зверей отражение — все равно, что пришелец. По крайней мере, если судить по реакции на их первую встречу с зеркалом. Они часто ошарашенно или отстраненно смотрят на своих двойников, а порой даже напрыгивают на отражение, пытаясь атаковать подозрительного зверя, дотрагиваются до него лапами или стараются облизать.