Фото аномально больших вещей, доказывающих, что гиганты живут среди нас



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При виде этих фото даже возникает мысль, что гиганты вполне реальны и живут среди нас

Если вы думаете, что на своем веку повидали всякого и вас уже нельзя ничем удивить, то мы готовы принять вызов. Среди этих аномально гигантских вещей есть знакомые всем предметы из нашего обихода. Однако их размер точно заставит вас раскрыть рот от удивления.

При виде этих фото даже возникает мысль, что гиганты вполне реальны и живут среди нас.

«Странно думать, что когда-то рука мужчины слева была такой же маленькой», «Какой рыбак, такой и улов», «Такого объема сиропа хватит на всю жизнь», «Страшно представить, как выглядит хозяин этого ботинка», «Его как будто прифотошопили», «Какой же человек все-таки маленький в масштабах природы», «Вот так лошадка!», «Судя по всему, именно такие шурупы закручивают мои соседи в 8 утра», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее мы писали об одной из восходящих интернет-звезд стала кошка из Японии по кличке Чако. Она полюбилась тысячам людей своими забавными кульбитами, которые напоминают танцевальные движения. Многие фотографии уже разлетелись по Сети и стали мемами.

На страницу Чако в Instagram подписано более 20 тысяч человек, которые ежедневно следят за жизнью «танцующей» кошки.