Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную



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Потап и группа Mozgi

Новоиспеченный супруг Насти Каменских успел даже уделить время сыну на каникулах

Успешный украинский продюсер и участник группы Mozgi Потап откровенно рассказал, что изменилось в жизни после бракосочетания. Певец признался, что с легкостью расстался с холостяцкой жизнью.

«Я почувствовал, что стал еще более независимым. Как именно? Стал независимым от взглядов и зависти», – поделился Потап.

Кроме того, супруг Насти Каменских рассказал, как проведет отпуск вместе с любимой.

«Мы с Настей не догуляли медовый месяц, поедем еще в Европу. Наверное, это будет Италия – ведь Настя наполовину итальянка... Поедем немного поесть, попить, искупаться, посмеяться – и вернемся в Украину. Кстати, я уже успел отдохнуть вместе с сыном – мы летали на вертолете в Одессу. Мы вместе с ним часто устраиваем такие «вылазки», поэтому немного «разбили» наше лето», – поделился Потап на съемочной площадке шоу «З Днем народження, Україно!» с журналистами канала «Украина».



