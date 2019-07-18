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    Жизнь

    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную

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    Потап и группа Mozgi - Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Потап и группа Mozgi

    Новоиспеченный супруг Насти Каменских успел даже уделить время сыну на каникулах

    Успешный украинский продюсер и участник группы Mozgi Потап откровенно рассказал, что изменилось в жизни после бракосочетания. Певец признался, что с легкостью расстался с холостяцкой жизнью.

    «Я почувствовал, что стал еще более независимым. Как именно? Стал независимым от взглядов и зависти», – поделился Потап.

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    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную
    Не догуляли медовый месяц: Потап рассказал, куда увезет отдыхать свою возлюбленную

    Кроме того, супруг Насти Каменских рассказал, как проведет отпуск вместе с любимой.

    «Мы с Настей не догуляли медовый месяц, поедем еще в Европу. Наверное, это будет Италия – ведь Настя наполовину итальянка... Поедем немного поесть, попить, искупаться, посмеяться – и вернемся в Украину. Кстати, я уже успел отдохнуть вместе с сыном – мы летали на вертолете в Одессу. Мы вместе с ним часто устраиваем такие «вылазки», поэтому немного «разбили» наше лето», – поделился Потап на съемочной площадке шоу «З Днем народження, Україно!» с журналистами канала «Украина».

     Читайте также: Одесский кинофестиваль 2019: самые ужасные наряды с красной дорожки.


    Настя Каменских Потап
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