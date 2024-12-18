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Які валізи не варто купувати у подорож: поради авіакомпанії

Лілія Воробйова
glavcom.ua
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Коли валіза не має жодних відмінних рис, її можуть випадково взяти інші пасажири або навіть викрасти
фото з відкритих джерел

Найпоширенішими кольорами валізи є сірий, синій та чорний, тому пасажирам важко знайти свій багаж

Під час підготовки до подорожі важливо вирішити низку питань: придбати квитки, зібрати необхідні речі та купити валізу. Багато людей, вибираючи дорожню сумку, зосереджуються на матеріалі та ціні, а колір обирають за власними вподобаннями. Про те, як вибір кольору валізи збереже ваші нерви і час пише The Sun.

Представники однієї з бюджетних авіакомпаній пояснили, чому варто уникати певних кольорів валізи, адже це може допомогти вирішити проблему втрати багажу під час подорожі.

У компанії зазначили, що найбільш поширеними кольорами валіз є сірий, синій та чорний. Через це пасажирам часто складно ідентифікувати свій багаж. У випадках, коли валіза не має жодних відмінних рис, її можуть випадково взяти інші пасажири або навіть викрасти. З цієї причини авіакомпанія радить уникати таких кольорів або додавати до них яскраві елементи, які виділятимуть багаж серед інших.

Які валізи не варто купувати у подорож: поради авіакомпанії фото 1
Які валізи не варто купувати у подорож: поради авіакомпанії фото 2

«Зробіть так, щоб вам було легше знайти свій зареєстрований багаж на стрічці видачі, особливо якщо ваша валіза чорного, темно-синього чи сірого кольору (як у 99,9% людей). Прикріпіть до ручки кольорову бирку або стрічку, щоб уникнути плутанини після прибуття», – зазначили в компанії.

Чорний колір вважається найменш бажаним для вибору. Це пояснюється тим, що велика кількість пасажирів подорожує саме з чорними валізами на колесах. У результаті ідентифікація таких речей забирає багато часу, адже їх важко відрізнити від інших.

Якщо туристи планують здавати свою валізу в багаж, необхідно також звернути увагу на матеріал, з якого вона виготовлена. Під час транспортування у вантажному відсіку менш міцні валізи можуть легко пошкодитися.

Нагадаємо, що деякі авіакомпанії вводять нові обмеження на багаж. Стягнення доплати за провезення великої валізи – це відоме правило багатьох авіакомпаній, але зараз вони почали стягувати плату і за невеликі валізи на коліщатках (тролі), які пасажири проносять на борт як ручну поклажу.

Першою це почала робити американська авіакомпанія United Airlines. Вона продає квитки до економ-класу з можливістю пронести на борт лише невелику сумку з особистими речами, яку можна розмістити під сидінням. За перевезення інших сумок, наприклад з ноутбуком, або великого рюкзака, які розміщують у багажному відсіку над сидіннями, треба доплатити $35.

Теги: подорож політ туризм

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