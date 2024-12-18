Які валізи не варто купувати у подорож: поради авіакомпанії

Коли валіза не має жодних відмінних рис, її можуть випадково взяти інші пасажири або навіть викрасти

Найпоширенішими кольорами валізи є сірий, синій та чорний, тому пасажирам важко знайти свій багаж

Під час підготовки до подорожі важливо вирішити низку питань: придбати квитки, зібрати необхідні речі та купити валізу. Багато людей, вибираючи дорожню сумку, зосереджуються на матеріалі та ціні, а колір обирають за власними вподобаннями. Про те, як вибір кольору валізи збереже ваші нерви і час пише The Sun.

Представники однієї з бюджетних авіакомпаній пояснили, чому варто уникати певних кольорів валізи, адже це може допомогти вирішити проблему втрати багажу під час подорожі.

У компанії зазначили, що найбільш поширеними кольорами валіз є сірий, синій та чорний. Через це пасажирам часто складно ідентифікувати свій багаж. У випадках, коли валіза не має жодних відмінних рис, її можуть випадково взяти інші пасажири або навіть викрасти. З цієї причини авіакомпанія радить уникати таких кольорів або додавати до них яскраві елементи, які виділятимуть багаж серед інших.

«Зробіть так, щоб вам було легше знайти свій зареєстрований багаж на стрічці видачі, особливо якщо ваша валіза чорного, темно-синього чи сірого кольору (як у 99,9% людей). Прикріпіть до ручки кольорову бирку або стрічку, щоб уникнути плутанини після прибуття», – зазначили в компанії.

Чорний колір вважається найменш бажаним для вибору. Це пояснюється тим, що велика кількість пасажирів подорожує саме з чорними валізами на колесах. У результаті ідентифікація таких речей забирає багато часу, адже їх важко відрізнити від інших.

Якщо туристи планують здавати свою валізу в багаж, необхідно також звернути увагу на матеріал, з якого вона виготовлена. Під час транспортування у вантажному відсіку менш міцні валізи можуть легко пошкодитися.

Нагадаємо, що деякі авіакомпанії вводять нові обмеження на багаж. Стягнення доплати за провезення великої валізи – це відоме правило багатьох авіакомпаній, але зараз вони почали стягувати плату і за невеликі валізи на коліщатках (тролі), які пасажири проносять на борт як ручну поклажу.

Першою це почала робити американська авіакомпанія United Airlines. Вона продає квитки до економ-класу з можливістю пронести на борт лише невелику сумку з особистими речами, яку можна розмістити під сидінням. За перевезення інших сумок, наприклад з ноутбуком, або великого рюкзака, які розміщують у багажному відсіку над сидіннями, треба доплатити $35.