Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Деякі авіакомпанії вводять нові обмеження на багаж: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Деякі авіакомпанії вводять нові обмеження на багаж: подробиці
Авіакомпанії почали обмежувати ручну поклажу
фото із відкритих джерел

Авіакомпанії почали брати доплату за валізи на коліщатках

Стягнення доплати за провезення великої валізи – це відоме правило багатьох авіакомпаній, але зараз вони почали стягувати плату і за невеликі валізи на коліщатках (тролі), які пасажири проносять на борт як ручну поклажу. Про це пише vesty.co.il.

Першою це почала робити американська авіакомпанія United Airlines. Вона продає квитки до економ-класу з можливістю пронести на борт лише невелику сумку з особистими речами, яку можна розмістити під сидінням. За перевезення інших сумок, наприклад з ноутбуком, або великого рюкзака, які розміщують у багажному відсіку над сидіннями, треба доплатити $35.

Цю ж практику перейняли і в Air Canada. Компанія оголосила, що з січня 2025 року пасажири економ-класу на рейсах усередині Канади, США, Мексики, Центральної Америки та Карибів зможуть проносити на борт без доплати лише одну невелику сумку. За габаритніші рюкзаки, провезення яких раніше входило в ціну квитка, доведеться доплачувати по $25-36. Якщо пасажир спробує пройти з такою сумкою на борт літака, не сплативши, то йому виставлять рахунок по $46 за кожен рюкзак. При цьому медичні прилади та дитячі коляски звільнено від оплати.

Це рішення вже розкритикувала міністр транспорту Канади Аніта Ананд. Вона заявила: «Скажімо так, я не надто задоволена нововведеннями в Air Canada. Я думаю, що їм слід брати до уваги інтереси пасажирів, яких торкнуться ці додаткові витрати. Така політика неприпустима».

Крім провезення ручної поклажі Air Canada має намір з січня стягувати плату і зміну посадкового місця під час реєстрації.

До слова, за неповний 2024 кількість авіаінцидентів з пасажирськими літаками російських авіакомпаній перевищила показники попереднього року, досягнувши рекорду як мінімум за останні шість років. Так, станом на кінець листопада зафіксовано 208 випадків, що майже на 30% більше, ніж 161 інцидент за аналогічний період 2023 року.

Читайте також:

Теги: авіація соціум туризм літак аеропорт перевезення обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Литві вантажний літак впав на житловий будинок
Вибух літака у повітряному просторі Литви. Хто стоїть за терористичним актом?
25 листопада, 15:08
Свято та традиції 20 листопада
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 листопада, 00:05
На першому етапі аеропорт матиме пропускну спроможність приблизно до 34 млн пасажирів на рік
У Варшаві з'явиться новий аеропорт: подробиці (фото)
16 листопада, 10:09
Ситуація на фронті станом на 17 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 17 листопада 2024 року
17 листопада, 00:00
Ситуація на фронті 21 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2024 року
21 листопада, 00:00
Для промисловості та бізнесу графіки запроваджено з 08:00 до 13:00
Відключення світла 1 грудня: як діятимуть графіки
30 листопада, 19:19
Україні треба щонайменше 200 винищувачів F-16 для встановлення паритету з росіянами у небі
Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії
7 грудня, 10:23
«Укрзалізниця» намагається вчергове збільшити тариф на вантажні перевезення майже на 40%
«Укрзалізниця» намагається вчергове збільшити тариф на вантажні перевезення майже на 40%
Вчора, 13:16
Випробування відбулися на території колишнього 41-го авіаційного полігону, де з 1960-х проводилося відпрацювання бомбометання
Білорусь біля кордону з Україною випробувала нову ракету для ЗРК «Бук» – «Гаюн»
Вчора, 23:27

Соціум

Деякі авіакомпанії вводять нові обмеження на багаж: подробиці
Деякі авіакомпанії вводять нові обмеження на багаж: подробиці
Сотні ємностей зі смертельними вірусами зникли з лабораторії в Австралії
Сотні ємностей зі смертельними вірусами зникли з лабораторії в Австралії
Путінська медаль за напад на Україну – всього 200 грн. Росіяни масово продають новітні нагороди
Путінська медаль за напад на Україну – всього 200 грн. Росіяни масово продають новітні нагороди
«Безвідповідальний вибір»: ремонт Нотр-Даму у Парижі може мати наслідки
«Безвідповідальний вибір»: ремонт Нотр-Даму у Парижі може мати наслідки
«Найбагатший біженець у світі». Скільки грошей Асад вивіз до Росії
«Найбагатший біженець у світі». Скільки грошей Асад вивіз до Росії
Ізраїль знищив військовий флот Сирії: деталі від Міноборони
Ізраїль знищив військовий флот Сирії: деталі від Міноборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
120K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 грудня: ситуація на фронті
119K
Путін не дозволив сирійським найманцям з окупованих територій допомогти втримати режим Асада – Центр нацспротиву
61K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 грудня 2024
39K
«Найбагатший біженець у світі». Скільки грошей Асад вивіз до Росії
36K
Журналіст Золкін, який три роки «допитує» росіян, розказав як змінилися погрози на його адресу

Новини

Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
Сьогодні, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
Сьогодні, 12:54
Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
Сьогодні, 06:00
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Школа шкіперів» від Сталевого фронту підготувала перші 50 випускників
Вчора, 14:40
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua