Деякі авіакомпанії вводять нові обмеження на багаж: подробиці

Авіакомпанії почали брати доплату за валізи на коліщатках

Стягнення доплати за провезення великої валізи – це відоме правило багатьох авіакомпаній, але зараз вони почали стягувати плату і за невеликі валізи на коліщатках (тролі), які пасажири проносять на борт як ручну поклажу. Про це пише vesty.co.il.

Першою це почала робити американська авіакомпанія United Airlines. Вона продає квитки до економ-класу з можливістю пронести на борт лише невелику сумку з особистими речами, яку можна розмістити під сидінням. За перевезення інших сумок, наприклад з ноутбуком, або великого рюкзака, які розміщують у багажному відсіку над сидіннями, треба доплатити $35.

Цю ж практику перейняли і в Air Canada. Компанія оголосила, що з січня 2025 року пасажири економ-класу на рейсах усередині Канади, США, Мексики, Центральної Америки та Карибів зможуть проносити на борт без доплати лише одну невелику сумку. За габаритніші рюкзаки, провезення яких раніше входило в ціну квитка, доведеться доплачувати по $25-36. Якщо пасажир спробує пройти з такою сумкою на борт літака, не сплативши, то йому виставлять рахунок по $46 за кожен рюкзак. При цьому медичні прилади та дитячі коляски звільнено від оплати.

Це рішення вже розкритикувала міністр транспорту Канади Аніта Ананд. Вона заявила: «Скажімо так, я не надто задоволена нововведеннями в Air Canada. Я думаю, що їм слід брати до уваги інтереси пасажирів, яких торкнуться ці додаткові витрати. Така політика неприпустима».

Крім провезення ручної поклажі Air Canada має намір з січня стягувати плату і зміну посадкового місця під час реєстрації.

До слова, за неповний 2024 кількість авіаінцидентів з пасажирськими літаками російських авіакомпаній перевищила показники попереднього року, досягнувши рекорду як мінімум за останні шість років. Так, станом на кінець листопада зафіксовано 208 випадків, що майже на 30% більше, ніж 161 інцидент за аналогічний період 2023 року.