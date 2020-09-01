Netflix открыл бесплатный доступ к десяти фильмам и сериалам: полный список



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Акцию стриминг-платформа запустила, чтобы привлечь новых подписчиков

Netflix открыл бесплатный доступ к нескольким фильмам и сериалам из своей библиотеки, сообщает TechCrunch.

Так, жители почти 200 стран, где работает стриминговый сервис, смогут без оформления подписки посмотреть фильмы «Загадочное убийство», «Птичий короб», «Два Папы» и первые части сериалов «Очень странные дела», «Элита», «Когда они нас увидят», «Наша планета», «Грейс и Фрэнки», «Босс-молокосос: Снова в деле» и шоу «Любовь слева».

По окончании просмотра первых частей сериалов Netflix предложит оформить подписку, а перечисленные фильмы доступны бесплатно в полном объеме. Перед воспроизведением появится 30-секундная реклама, но ее можно пропустить.

На сайте сервиса говорится, что воспользоваться свободным доступом к этой коллекции кино и шоу можно только через интернет-браузер и в Android-приложениях. Регистрироваться на сайте Netflix для этого не нужно.

«Мы изучаем различные маркетинговые кампании, чтобы привлечь новых подписчиков и подарить им отличные впечатления от Netflix», — сказал представитель платформы.

Netflix не первый раз запускает подобную акцию. Ранее сервис предоставлял пользователям из США бесплатный доступ к просмотру ромкома «Всем парням, которых я любила раньше» и предлагал без подписки посмотреть индийский сериал «Кровавый бард».

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