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    Жизнь

    Netflix открыл бесплатный доступ к десяти фильмам и сериалам: полный список

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    Netflix открыл бесплатный доступ к десяти фильмам и сериалам: полный список

    Акцию стриминг-платформа запустила, чтобы привлечь новых подписчиков

    Netflix открыл бесплатный доступ к нескольким фильмам и сериалам из своей библиотеки, сообщает TechCrunch.

    Так, жители почти 200 стран, где работает стриминговый сервис, смогут без оформления подписки посмотреть фильмы «Загадочное убийство», «Птичий короб», «Два Папы» и первые части сериалов «Очень странные дела», «Элита», «Когда они нас увидят», «Наша планета», «Грейс и Фрэнки», «Босс-молокосос: Снова в деле» и шоу «Любовь слева».

    По окончании просмотра первых частей сериалов Netflix предложит оформить подписку, а перечисленные фильмы доступны бесплатно в полном объеме. Перед воспроизведением появится 30-секундная реклама, но ее можно пропустить.

    На сайте сервиса говорится, что воспользоваться свободным доступом к этой коллекции кино и шоу можно только через интернет-браузер и в Android-приложениях. Регистрироваться на сайте Netflix для этого не нужно.

    «Мы изучаем различные маркетинговые кампании, чтобы привлечь новых подписчиков и подарить им отличные впечатления от Netflix», — сказал представитель платформы.

    Netflix не первый раз запускает подобную акцию. Ранее сервис предоставлял пользователям из США бесплатный доступ к просмотру ромкома «Всем парням, которых я любила раньше» и предлагал без подписки посмотреть индийский сериал «Кровавый бард».

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

    Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

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