«Интер» покажет немецкую «Фабрику грез»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

События фильма разворачиваются летом 1961 года

В воскресенье, 30 августа, в 20:30 телеканал «Интер» покажет премьеру немецкой романтической комедии «Фабрика грез» (оригинальное название – Traumfabrik). Это история о настоящей любви, способной преодолеть любые преграды.

События фильма разворачиваются летом 1961 года. Работник киностудии «Бабельсберг» Эмиль влюбляется во французскую танцовщицу Милу. Но 13 августа 1961 года Восточная Германия закрывает свои границы и возводит Берлинскую стену – молодые люди оказываются по разные стороны. Чтобы вернуть Милу в ГДР, Эмиль придумывает дерзкий план: выдать себя за кинопродюсера и организовать съемки масштабного фильма, в котором одна из ролей отведена возлюбленной…

«Я хотел снять мотивирующую кинокартину, которая подарит людям хорошее настроение и уверенность в себе, – говорит режиссер Мартин Шрейер. – В «Фабрике грез» мы показываем, что для любви не страшны никакие стены и границы. Всегда нужно бороться за свою мечту».

Главную героиню Милу сыграла одна из самых популярных молодых немецких актрис – Эмилия Шуле. Роль Эмиля в картине исполнил Деннис Моен. Немецкий актер признается, что образ обычного влюбленного парня пришелся ему по душе, ведь до этого ему приходилось играть только характерных и очень специфических персонажей – убийц, мелких преступников и шизофреников.

Напомним, с 2014 года телеканал «Интер» критикуют за трансляцию пропагандистских фильмов российского производства, в частности, 27 апреля 2017 был показан фильм российского производства «Однажды в Ростове.

Телеканал известен также своей пророссийской и антиукраинской пропагандой и нежеланием транслировать на украинском языке контент.