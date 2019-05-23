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    Жизнь

    Обнаружена ошибка: организаторы «Евровидения» пересчитали баллы финалистов

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    Обнаружена ошибка: организаторы «Евровидения» пересчитали баллы финалистов

    Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования после разразившегося скандала с баллами от Белоруссии

    Представители Европейского вещательного союза (ЕВС) заявили, что при подсчете голосов в финале «Евровидения» была допущена ошибка. «Из-за человеческой ошибки был использован неточный средний результат. В знак уважения к артистам и членам ЕВС мы хотели бы скорректировать итоговые результаты в соответствии с правилами», - сообщается в официальном обращении ЕВС.

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    Фото: ebu

    Позиции некоторых других стран после пересмотра голосования изменились. Так, Норвегия, занимавшая ранее пятое место, поменялась местами со Швецией, располагавшейся на шестой строчке. Северная Македония с восьмого места перебралась на седьмое, обогнав Азербайджан. Белоруссия поднялась с 25-го места на 24-е, опередив Германию.

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    Джерело: Cosmopolitan

    Евровидение
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