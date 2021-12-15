«Обнимашки» огромной львицы с человеком набирают в сети миллионы (видео)
Валентин Грюнер и Сирга неразлучны уже девять лет
Проживающий в Ботсване защитник природы Валентин Грюнер девять лет назад стал приемным отцом львенку, которого в возрасте 10 дней от роду бросила мать. Малышке дали имя Сирга.
Она уже давно превратилась в мощную взрослую львицу. Но ежедневные утренние встречи Сирги и 34-летнего Валентина проходят одинаково – гигантский лев радостно бросается на своего друга с «обнимашками».
Надо сказать, неподготовленному человеку такие ласки выдержать было бы нелегко.
Как пишет издание The Sun, Грюнер и Сирга неразлучны все эти годы. У них есть собственный аккаунт в соцсети TikTok, где видео их жизни в парке дикой природы набирают миллионы просмотров. Они вместе гуляют, плавают, охотятся, сообщает сайт «Факты».