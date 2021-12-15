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    «Обнимашки» огромной львицы с человеком набирают в сети миллионы (видео)

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    У друзей есть собственный аккаунт в TikTok - «Обнимашки» огромной львицы с человеком набирают в сети миллионы (видео)
    У друзей есть собственный аккаунт в TikTok
    Фото: открытые источники

    Валентин Грюнер и Сирга неразлучны уже девять лет

    Проживающий в Ботсване защитник природы Валентин Грюнер девять лет назад стал приемным отцом львенку, которого в возрасте 10 дней от роду бросила мать. Малышке дали имя Сирга.

    Когда львица встретилась со своим спасителем, ей было 10 дней. Фото: открытые источники
    Когда львица встретилась со своим спасителем, ей было 10 дней. Фото: открытые источники

    Она уже давно превратилась в мощную взрослую львицу. Но ежедневные утренние встречи Сирги и 34-летнего Валентина проходят одинаково – гигантский лев радостно бросается на своего друга с «обнимашками».

    Вот это дружба! Фото: открытые источники
    Вот это дружба! Фото: открытые источники

    Надо сказать, неподготовленному человеку такие ласки выдержать было бы нелегко.

    Как пишет издание The Sun, Грюнер и Сирга неразлучны все эти годы. У них есть собственный аккаунт в соцсети TikTok, где видео их жизни в парке дикой природы набирают миллионы просмотров. Они вместе гуляют, плавают, охотятся, сообщает сайт «Факты».

    Теги: права человека курьез природа TikTok
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    «Обнимашки» огромной львицы с человеком набирают в сети миллионы (видео)