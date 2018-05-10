Одумались: Adidas убрал из онлайн-магазина скандальное платье с символикой СССР

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Компания молча удалила платье с сайта

Как ранее сообщал Scotch, в сети разгорелся скандал.

Министерство иностранных дел Литвы обвинило компанию Adidas в «империалистической ностальгии» по Советскому Союзу. Причина — платье Russia Tank Dress, которое можно найти в онлайн-магазине производителя спортивной одежды: на вещи есть герб Советского Союза и надпись USSR. Свое недовольство высказал в соцсети Twitter глава литовского МИДа Линас Линкявичюс.

«Болезнь империалистической ностальгии все еще встречается. Немного удивительно видеть это от знаменитой Adidas», - написал Линас.

Позже аналогичную позицию занял украинский Институт национальной памяти. Его глава Владимир Вятрович уведомил украинское подразделение Adidas о том, что распространение коммунистической символики — точно так же, как и нацистской, — в Украине запрещено.

«В случае обнаружения реализации подобных товаров компании Adidas на территории Украины Институт национальной памяти будет вынужден обратиться в правоохранительные органы», — заявил Вятрович.

Возмущение чиновников поддержали и многие интернет-пользователи, которые публиковали посты с хештегом #stopadidas, призывая к бойкоту продукции компании.

Сама компания никак не прокомментировала неприятный инцидент и просто убрала из продажи это платье.

Джерело: Bird In Flight