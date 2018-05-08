Бейонсе продемонстрировала эффектный летний наряд

Артистка выложила ряд фото в белом наряде с массивными складками

Американская поп-дива Бейонсе завоевала широкую популярность благодаря зажигательным песням, а также эффектной внешности, пишет «Главком». Однако мать троих детей не намерена останавливаться на достигнутом. Она продолжает экспериментировать над внешностью. Исполнительница посетила торжественное мероприятие, которое проходило в одном из

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Бейонсе

Артистка выложила ряд фото в белом наряде с массивными складками

Американская поп-дива Бейонсе завоевала широкую популярность благодаря зажигательным песням, а также эффектной внешности, пишет «Главком».

Однако мать троих детей не намерена останавливаться на достигнутом. Она продолжает экспериментировать над внешностью. Исполнительница посетила торжественное мероприятие, которое проходило в одном из районов Лос-Анджелеса. Артистка блистала в облегающем платье с глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло стройную фигуру американки.

Однако отдельного внимания заслуживает новая прическа звезды сцены. Выяснилось, что многодетная мать нарастила волосы,. Кстати, поклонники моментально сравнили новый образ исполнительницы с легендарной героиней мультипликационных фильмов Рапунцель. Фанаты знаменитости отметили, что изменения украсили естественную красоту поп-звезды.

Платье с массивными складками дополнялось эффектной курткой с дутыми рукавами. Свой образ она дополнила лаконичной сумочкой с золотыми застежками.

Также общественность продолжает обсуждать не только внешность Бейонсе, но и ее выступление на недавнем фестивале Coachella. Напомним, на этом форуме искусств она была хэдлайнером.