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    Бейонсе продемонстрировала эффектный летний наряд

    Артистка выложила ряд фото в белом наряде с массивными складками
    Американская поп-дива Бейонсе завоевала широкую популярность благодаря зажигательным песням, а также эффектной внешности, пишет «Главком». Однако мать троих детей не намерена останавливаться на достигнутом. Она продолжает экспериментировать над внешностью. Исполнительница посетила торжественное мероприятие, которое проходило в одном из
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 20:36
    • Розсилка
    Бейонсе
    Бейонсе

    Артистка выложила ряд фото в белом наряде с массивными складками

    Американская поп-дива Бейонсе завоевала широкую популярность благодаря зажигательным песням, а также эффектной внешности, пишет «Главком».

    Однако мать троих детей не намерена останавливаться на достигнутом. Она продолжает экспериментировать над внешностью. Исполнительница посетила торжественное мероприятие, которое проходило в одном из районов Лос-Анджелеса. Артистка блистала в облегающем платье с глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло стройную фигуру американки.

    Однако отдельного внимания заслуживает новая прическа звезды сцены. Выяснилось, что многодетная мать нарастила волосы,. Кстати, поклонники моментально сравнили новый образ исполнительницы с легендарной героиней мультипликационных фильмов Рапунцель. Фанаты знаменитости отметили, что изменения украсили естественную красоту поп-звезды.

    Платье с массивными складками дополнялось эффектной курткой с дутыми рукавами. Свой образ она дополнила лаконичной сумочкой с золотыми застежками.

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    Бейонсе продемонстрировала эффектный летний наряд
    Бейонсе продемонстрировала эффектный летний наряд
    Бейонсе продемонстрировала эффектный летний наряд
    Бейонсе продемонстрировала эффектный летний наряд
    Бейонсе продемонстрировала эффектный летний наряд

    Также общественность продолжает обсуждать не только внешность Бейонсе, но и ее выступление на недавнем фестивале Coachella. Напомним, на этом форуме искусств она была хэдлайнером.

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