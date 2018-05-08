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    Шоу-биз

    Американская певица очаровала соблазнительным черным платьем

    Артистка позирует рядом с христианскими символами
    Знаменитая американская певица и актриса Майли Сайрус стала одним из гостей бала института костюма Met Gala-2018. Тема вечеринки, на которой собрались участники мероприятия, «Божественные тела: мода и католическое воображение» была воспринята артисткой весьма своеобразно, пишет «Главком». Для вечера певица выбрала платье от
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 21:28
    • Розсилка
    Майли Сайрус
    Майли Сайрус

    Артистка позирует рядом с христианскими символами

    Знаменитая американская певица и актриса Майли Сайрус стала одним из гостей бала института костюма Met Gala-2018. Тема вечеринки, на которой собрались участники мероприятия, «Божественные тела: мода и католическое воображение» была воспринята артисткой весьма своеобразно, пишет «Главком».

    Для вечера певица выбрала платье от Stella Mccartney, которое позволило продемонстрировать одновременно и декольте, и спину с верхней частью попы. 

    Стоит отметить, что Майли пришлось бы очень постараться, чтобы показать нам что-то, чего бы мы до сих пор еще не видели. В этот раз удивить публику ей снова не удалось. Зато удалось стать самой раздетой участницей Бала.

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    Американская певица очаровала соблазнительным черным платьем
    Американская певица очаровала соблазнительным черным платьем
    Американская певица очаровала соблазнительным черным платьем
    Американская певица очаровала соблазнительным черным платьем
    Американская певица очаровала соблазнительным черным платьем
    Американская певица очаровала соблазнительным черным платьем
    Американская певица очаровала соблазнительным черным платьем
    Американская певица очаровала соблазнительным черным платьем
    Американская певица очаровала соблазнительным черным платьем
    Американская певица очаровала соблазнительным черным платьем
    Американская певица очаровала соблазнительным черным платьем
    Американская певица очаровала соблазнительным черным платьем

    Пользователи соцсетей удивились, что на бал певица пришла без своего возлюбленного – актера Лиама Хэмсворта.

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