Американская певица очаровала соблазнительным черным платьем

Артистка позирует рядом с христианскими символами

Знаменитая американская певица и актриса Майли Сайрус стала одним из гостей бала института костюма Met Gala-2018. Тема вечеринки, на которой собрались участники мероприятия, «Божественные тела: мода и католическое воображение» была воспринята артисткой весьма своеобразно, пишет «Главком». Для вечера певица выбрала платье от

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Майли Сайрус

Артистка позирует рядом с христианскими символами

Знаменитая американская певица и актриса Майли Сайрус стала одним из гостей бала института костюма Met Gala-2018. Тема вечеринки, на которой собрались участники мероприятия, «Божественные тела: мода и католическое воображение» была воспринята артисткой весьма своеобразно, пишет «Главком».

Для вечера певица выбрала платье от Stella Mccartney, которое позволило продемонстрировать одновременно и декольте, и спину с верхней частью попы.

Стоит отметить, что Майли пришлось бы очень постараться, чтобы показать нам что-то, чего бы мы до сих пор еще не видели. В этот раз удивить публику ей снова не удалось. Зато удалось стать самой раздетой участницей Бала.

Пользователи соцсетей удивились, что на бал певица пришла без своего возлюбленного – актера Лиама Хэмсворта.