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    Знаменитая модель очаровала эффектным декольте в Каннах

    • Сьогодні, 14:13
    • Розсилка
    Ирина Шейк
    Ирина Шейк

    Актриса выбрала стильное платье для красой дорожки легендарного кинофестиваля

    На 71-м каннском кинофестивале состоялась премьера фильма, участвующего в конкурсной программе, «Судный день» египетского режиссера Эя Би Шоуки. Одной из главных гостей феста стала знаменитая 32-летняя модель Ирина Шейк.

    Для выхода Шейк выбрала черное пышное платье с глубоким декольте и асимметричной юбкой, а также черные босоножки.

    Свой роскошный образ Ирина дополнила ожерельем и серьгами с изумрудами и бриллиантами от Chopard. Волосы модель собрала в пучок и сделала макияж с ярко-красной помадой.

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    Знаменитая модель очаровала эффектным декольте в Каннах
    Знаменитая модель очаровала эффектным декольте в Каннах
    Знаменитая модель очаровала эффектным декольте в Каннах
    Знаменитая модель очаровала эффектным декольте в Каннах

    Напомним, в Канны Ирина прилетела из Нью-Йорка, где на днях прошел Бал Института костюма. Тогда на красной дорожке модель появилась в сопровождении своего бойфренда – Брэдли Купера.

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    Джерело: ТСН

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