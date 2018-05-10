Знаменитая модель очаровала эффектным декольте в Каннах
- Сьогодні, 14:13
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Актриса выбрала стильное платье для красой дорожки легендарного кинофестиваля
На 71-м каннском кинофестивале состоялась премьера фильма, участвующего в конкурсной программе, «Судный день» египетского режиссера Эя Би Шоуки. Одной из главных гостей феста стала знаменитая 32-летняя модель Ирина Шейк.
Для выхода Шейк выбрала черное пышное платье с глубоким декольте и асимметричной юбкой, а также черные босоножки.
Свой роскошный образ Ирина дополнила ожерельем и серьгами с изумрудами и бриллиантами от Chopard. Волосы модель собрала в пучок и сделала макияж с ярко-красной помадой.
Напомним, в Канны Ирина прилетела из Нью-Йорка, где на днях прошел Бал Института костюма. Тогда на красной дорожке модель появилась в сопровождении своего бойфренда – Брэдли Купера.
Джерело: ТСН