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    Осадчая прокатилась на велосипеде в эффектной вышиванке

    Артистка примерила необычный наряд во время отдыха на Мальдивах
    Известная украинская ведущая Катя Осадчая проводит отпуск на Мальдивах. На отдых она отправилась вместе со своим супругом Юрием Горбуновым. На своей странице в Instagram Осадчая выкладывает яркие фото из путешествия. В частности, в отпуске она похвасталась модной обновкой. Ведущая примерила красивое льняное платье с массивными спущенными рукавами
    • Сьогодні, 10:13
    • Розсилка
    Катя Осадчая
    Катя Осадчая

    Артистка примерила необычный наряд во время отдыха на Мальдивах

    Известная украинская ведущая Катя Осадчая проводит отпуск на Мальдивах. На отдых она отправилась вместе со своим супругом Юрием Горбуновым.

    На своей странице в Instagram Осадчая выкладывает яркие фото из путешествия. В частности, в отпуске она похвасталась модной обновкой. Ведущая примерила красивое льняное платье с массивными спущенными рукавами от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

    Наряд с вышивкой, стоимостью $1,08 тыс. (28 тыс. грн), Катерина дополнила летней шляпкой от Tak.Ori by Lana Takori за 150 евро.

    На одном из снимков ведущая запечатлена во время езды на велосипеде.

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    Осадчая прокатилась на велосипеде в эффектной вышиванке
    Осадчая прокатилась на велосипеде в эффектной вышиванке
    Осадчая прокатилась на велосипеде в эффектной вышиванке
    Осадчая прокатилась на велосипеде в эффектной вышиванке

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    Джерело: Сегодня

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