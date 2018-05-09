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    25 ярких татуировок художника из Портленда, которые понравятся даже тем, кто против рисунков на теле

    Неповторимый стиль художника покорил Instagram
    Дэйв — художник из Портленда, известный в сети под псевдонимом Winston the Whale. У него уже более 200 тысяч подписчиков в Instagram, и вот почему. Дейв делает татуировки в своём неповторимом стиле, причём стиль этот под завязку наполнен красочностью — использовать яркие цвета мужчина совершенно не стесняется. Также его рисунки
    • Сьогодні, 10:20
    • Розсилка

    Неповторимый стиль художника покорил Instagram

    Дэйв — художник из Портленда, известный в сети под псевдонимом Winston the Whale.

    У него уже более 200 тысяч подписчиков в Instagram, и вот почему. Дейв делает татуировки в своём неповторимом стиле, причём стиль этот под завязку наполнен красочностью — использовать яркие цвета мужчина совершенно не стесняется.

    Также его рисунки славятся интереснейшими визуальными решениями, видно, что Дэйв тяготеет к абстрактному рисунку, но в его абстрактности много осмысленного, поэтому создаваемые им образы получаются невероятно интересными.

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    25 ярких татуировок художника из Портленда, которые понравятся даже тем, кто против рисунков на теле
    25 ярких татуировок художника из Портленда, которые понравятся даже тем, кто против рисунков на теле
    25 ярких татуировок художника из Портленда, которые понравятся даже тем, кто против рисунков на теле
    25 ярких татуировок художника из Портленда, которые понравятся даже тем, кто против рисунков на теле
    25 ярких татуировок художника из Портленда, которые понравятся даже тем, кто против рисунков на теле
    25 ярких татуировок художника из Портленда, которые понравятся даже тем, кто против рисунков на теле
    25 ярких татуировок художника из Портленда, которые понравятся даже тем, кто против рисунков на теле
    25 ярких татуировок художника из Портленда, которые понравятся даже тем, кто против рисунков на теле
    25 ярких татуировок художника из Портленда, которые понравятся даже тем, кто против рисунков на теле
    25 ярких татуировок художника из Портленда, которые понравятся даже тем, кто против рисунков на теле
    25 ярких татуировок художника из Портленда, которые понравятся даже тем, кто против рисунков на теле
    25 ярких татуировок художника из Портленда, которые понравятся даже тем, кто против рисунков на теле
    25 ярких татуировок художника из Портленда, которые понравятся даже тем, кто против рисунков на теле
    25 ярких татуировок художника из Портленда, которые понравятся даже тем, кто против рисунков на теле
    25 ярких татуировок художника из Портленда, которые понравятся даже тем, кто против рисунков на теле
    25 ярких татуировок художника из Портленда, которые понравятся даже тем, кто против рисунков на теле
    25 ярких татуировок художника из Портленда, которые понравятся даже тем, кто против рисунков на теле
    25 ярких татуировок художника из Портленда, которые понравятся даже тем, кто против рисунков на теле
    25 ярких татуировок художника из Портленда, которые понравятся даже тем, кто против рисунков на теле
    25 ярких татуировок художника из Портленда, которые понравятся даже тем, кто против рисунков на теле
    25 ярких татуировок художника из Портленда, которые понравятся даже тем, кто против рисунков на теле
    25 ярких татуировок художника из Портленда, которые понравятся даже тем, кто против рисунков на теле

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    Джерело: twizz.ru

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