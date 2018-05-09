25 ярких татуировок художника из Портленда, которые понравятся даже тем, кто против рисунков на теле
- Сьогодні, 10:20
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Розсилка
Неповторимый стиль художника покорил Instagram
Дэйв — художник из Портленда, известный в сети под псевдонимом Winston the Whale.
У него уже более 200 тысяч подписчиков в Instagram, и вот почему. Дейв делает татуировки в своём неповторимом стиле, причём стиль этот под завязку наполнен красочностью — использовать яркие цвета мужчина совершенно не стесняется.
Также его рисунки славятся интереснейшими визуальными решениями, видно, что Дэйв тяготеет к абстрактному рисунку, но в его абстрактности много осмысленного, поэтому создаваемые им образы получаются невероятно интересными.
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Джерело: twizz.ru